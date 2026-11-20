* hărți vechi, documente originale, hrisoave și cărți de patrimoniu, adunate în peste 25 de ani de colecționarul Emilian Radu, sunt prezentate publicului la Muzeul Unirii din Iași * expoziția reconstituie cinci secole de istorie a Moldovei și poate fi vizitată până pe 24 ianuarie 2027

Muzeul Unirii din Iași găzduiește, începând de vineri, 20 noiembrie, o expoziție dedicată istoriei și evoluției teritoriale a Moldovei. Publicul va putea descoperi hărți realizate începând cu anul 1490, documente istorice și tipărituri rare, provenite din colecțiile private ale lui Emilian Radu. Vernisajul este programat la ora 13.00.

Moldova, așa cum apărea pe hărțile de acum cinci secole

Cum arăta Moldova în reprezentările cartografilor europeni și cum i-au fost consemnate transformările teritoriale de-a lungul timpului? Răspunsurile se regăsesc în expoziția „Moldova – secole de istorie și cultură. De la Ioan Vodă cel Cumplit la Alexandru Ioan Cuza. Colecțiile Emilian Radu”, organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Piesele prezentate urmăresc evoluția spațiului moldav pe parcursul a cinci secole, de la sfârșitul Evului Mediu până în secolul XX. Hărțile oferă perspective asupra modificărilor frontierelor și asupra modului în care regiunea era cunoscută și reprezentată în diferite perioade istorice.

Alături de materialele cartografice, vizitatorii vor descoperi documente originale, hrisoave, mărturii scrise și volume vechi, care completează imaginea vieții politice și culturale a Moldovei.

Expoziția propune astfel o incursiune în istoria regiunii prin intermediul unor obiecte care au păstrat informații despre evenimente, teritorii și oameni.

O colecție construită în peste 25 de ani

Exponatele provin din colecțiile lui Emilian Radu, care a dedicat mai bine de un sfert de secol identificării și achiziționării unor mărturii documentare despre istoria românilor.

Colecționarul a reunit hărți, cărți, gravuri, fotografii și documente, considerând că aceste obiecte reprezintă nu doar valori patrimoniale, ci și instrumente pentru înțelegerea identității culturale.

„Colecțiile mele istorice au în comun hârtia”, explică Emilian Radu, pentru care păstrarea documentelor vechi reprezintă o modalitate de recuperare și transmitere a memoriei colective.

În viziunea sa, cunoașterea trecutului contribuie la conturarea identității unei comunități, iar istoria și cultura trebuie să ocupe un loc important în preocupările societății contemporane.

Prezentarea colecției la Iași are și o semnificație aparte, având în vedere rolul orașului în istoria Principatului Moldovei și în realizarea Unirii din 1859.

De la domnitorii Moldovei la Unirea Principatelor

Parcursul expozițional este conceput pentru a evidenția momente importante din istoria regiunii, de la perioada medievală și domnia lui Ioan Vodă cel Cumplit până la epoca lui Alexandru Ioan Cuza.

Curatorii Alexandru Constantin Chituță și Ginel Lazăr au construit o prezentare care urmărește transformările politice și culturale ale Moldovei, ajungând la Unirea Principatelor și Marea Unire.

Documentele și hărțile sunt repere ale acestei evoluții, permițând vizitatorilor să observe felul în care teritoriile, denumirile geografice și reprezentările regiunii s-au modificat de-a lungul secolelor.

Expoziția se adresează atât pasionaților de istorie și cartografie, cât și elevilor, studenților și celor interesați de patrimoniul cultural.

Expoziția rămâne deschisă până pe 24 ianuarie

Vernisajul are loc vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 13.00, la Muzeul Unirii din Iași, situat pe strada Alexandru Lăpușneanu nr. 14.

Publicul va putea vizita expoziția până pe 24 ianuarie 2027, dată care marchează împlinirea a 168 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Prin această selecție de piese istorice, organizatorii aduc în atenția publicului documente rare din colecții private și oferă o perspectivă asupra trecutului Moldovei, de la primele reprezentări cartografice expuse până la formarea României moderne. Maura ANGHEL