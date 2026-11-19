* Universitatea Tehnică din Iași a pus în funcțiune un laborator în care viitorii ingineri pot experimenta procese de producție automatizate * peste 160 de studenți și masteranzi vor beneficia de echipamentele moderne

Roboții industriali nu vor mai fi doar subiecte de studiu pentru tinerii care se pregătesc să devină ingineri la Iași. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI) a inaugurat, pe 18 noiembrie, un laborator în care studenții pot programa echipamente robotizate și pot reproduce operațiuni întâlnite în fabricile moderne. Investiția, estimată la 60.000 de euro, a fost realizată cu sprijinul companiei PHINIA și al Fundației Comunitare Iași.

De la cursurile teoretice la liniile de producție automatizate

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată dispune de un spațiu de pregătire practică în care studenții pot urmări și controla funcționarea unor sisteme industriale complexe.

Piesa centrală a laboratorului este un robot Mitsubishi RV-2FR, aflat anterior în patrimoniul universității, care a fost integrat într-o instalație capabilă să reproducă operațiuni automatizate de fabricație. Sistemul permite testarea comenzilor, coordonarea echipamentelor și analizarea modului în care diferitele componente ale unei linii de producție lucrează împreună.

Pentru viitorii ingineri, noua dotare înseamnă acces direct la tehnologii pe care, în mod obișnuit, le-ar întâlni abia după angajare. Exercițiile practice vor acoperi programarea roboților, controlul automat, simularea proceselor și integrarea sistemelor inteligente în producție.

Beneficiarii direcți sunt aproximativ 135 de studenți înscriși la trei specializări de licență: Electronică de putere și acționări electrice, Informatică aplicată în inginerie electrică și Sisteme electrice. La aceștia se adaugă masteranzii de la Conversia energiei și Controlul mișcării, astfel încât peste 160 de tineri vor putea utiliza infrastructura.

„Ne dorim ca acest laborator să devină un punct de întâlnire cu mediul economic, prin proiecte comune, cercetare aplicată, astfel încât absolvenții noștri să fie pregătiți pentru provocările industriei moderne”, a declarat prof. dr. ing. Marian-Silviu Poboroniuc, prodecan al facultății.

Companiile private investesc în pregătirea inginerilor ieșeni

Laboratorul a fost modernizat printr-un proiect selectat pentru finanțare în cadrul Fondului PHINIA pentru Educație, administrat în parteneriat cu Fundația Comunitară Iași.

Colaborarea dintre cele două organizații a început în 2021 și a generat până în prezent 11 proiecte destinate îmbunătățirii condițiilor de pregătire tehnică din școli și universități. Suma investită depășește 1,1 milioane de lei.

Pentru companiile industriale, apropierea de mediul universitar reprezintă și o modalitate de a contribui la formarea viitorilor angajați. Automatizarea proceselor de fabricație presupune personal capabil să programeze, să supravegheze și să optimizeze echipamente tot mai complexe.

„Tehnologiile evoluează rapid, iar odată cu ele se schimbă și cerințele pentru viitorii ingineri”, a explicat Constantin Bujor, Plant Manager PHINIA Iași.

Investiția a fost coordonată de Marian-Silviu Poboroniuc, împreună cu cadrele didactice Dănuț-Constantin Irimia, Alina-Georgiana Baciu și Alexandru Mitocaru.

Echipamentele vor fi folosite în activitatea didactică, inclusiv la disciplina „Algoritmi de control al roboților”, dar și pentru cercetare și proiecte dezvoltate alături de parteneri economici.

Dan DIMA