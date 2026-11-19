* doi tineri de la Universitatea Tehnică au primit burse pentru participarea la evenimente academice * două studente de la UAIC au câștigat premii speciale pentru cercetările lor * evenimentul a avut loc la Palatul Bragadiru din București

Patru studenți de la universitățile din Iași se numără printre tinerii recompensați în cadrul Galei Studențești „Următorul Pas”, organizată la Palatul Bragadiru din București. Doi au beneficiat de burse pentru participarea la evenimente academice, iar alți doi au obținut premii speciale pentru cercetările realizate în timpul studiilor.

La nivel național, 20 de tineri au primit burse de până la 2.000 de euro, iar zece lucrări de licență și disertație au fost premiate cu câte 2.000 de euro, în urma unei competiții la care s-au înscris 561 de cercetări.

Burse pentru biologie și ingineria construcțiilor

Miruna Ioana Chirilă, studentă la Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a primit sprijin pentru participarea la conferința „Balkan Fungus 2026 – The 4th Balkan Conference on Medical Mycology and Mycotoxicology”, organizată la Cluj-Napoca. Evenimentul a fost dedicat cercetărilor privind fungii, micologia medicală și micotoxinele. Un alt beneficiar este Mihail Eduard Sovejanu, student la Facultatea de Construcții și Instalații a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Bursa i-a susținut participarea la „Design & Construct 2026”, competiție internațională de construcții de poduri metalice, desfășurată la Universitatea Boğaziçi din Istanbul, Turcia.

Două premii speciale pentru cercetări realizate la UAIC

Alte două studente ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost remarcate în concursul național „10 lucrări de 10”. Bianca-Denisa Viu a primit un premiu special pentru cercetarea dedicată legăturii dintre experiențele traumatice timpurii și manifestările tulburării de personalitate borderline, cu accent pe inflexibilitatea psihologică și singurătate.

Simona-Elena Sandu a fost distinsă pentru o lucrare despre relația dintre factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) și performanța financiară a companiilor. Studiul abordează o temă tot mai prezentă în evaluarea activității economice și a sustenabilității.

Fiecare dintre cele două premii speciale a constat într-un voucher de 1.500 de lei, oferit cu sprijinul Cărturești. La nivel național au fost acordate patru asemenea distincții, astfel că jumătate au revenit studentelor de la Iași.

O asociație studențească ieșeană, inclusă în program

Iașul este reprezentat și prin Asociația „Grupul Local BEST” Iași – Consiliul Studenților Europeni în Tehnologie, inclusă în programul de granturi BRD HUB START. Potrivit organizatorilor, 11 asociații din țară beneficiază de finanțare și mentorat pentru dezvoltarea echipelor și a proiectelor destinate comunităților universitare.

Gala a adus în prim-plan și zece câștigători ai competiției „10 lucrări de 10”, selectați din 561 de înscrieri. Temele premiate au acoperit domenii variate, de la inteligență artificială și sustenabilitate până la sănătate mintală, democrație și dezinformare.

Evenimentul a reunit beneficiarii programului BRD HUB START, care susține mobilitatea academică, cercetarea universitară și dezvoltarea asociațiilor studențești.

Dan DIMA