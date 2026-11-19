Banda destinată autobuzelor și tramvaielor continuă să fie folosită ilegal de șoferii din Iași. Polițiștii rutieri au ieșit la controale pe străzile municipiului, iar bilanțul unei singure acțiuni este usturător: 34 de sancțiuni contravenționale, amenzi de peste 20.000 de lei și două permise de conducere reținute.

Acțiunea a avut loc pe 18 noiembrie 2026 și a fost organizată de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Iași, pentru verificarea respectării regulilor de circulație, în special a interdicției de a utiliza benzile rezervate transportului public.

Din cele 34 de sancțiuni aplicate, 13 au fost pentru circulația ilegală pe banda unică, iar alte 21 pentru diferite abateri rutiere. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 20.395 de lei.

În timpul controalelor au fost verificate 19 autovehicule și efectuate 19 testări alcoolscopice. De asemenea, polițiștii au reținut două permise de conducere.

Un exemplu surprins de agenți vine de pe șoseaua Nicolina. Un tânăr de 22 de ani, din județul Vaslui, a fost prins circulând cu autoturismul pe banda special destinată transportului public, deși aceasta era marcată și semnalizată corespunzător. Mai mult, șoferul nu purta nici centura de siguranță. Acesta a fost sancționat contravențional pentru abaterile constatate. Andrei TURCU