Europa fierbe, iar tineretul se pregătește să iasă în stradă! Peste 25 de țări, sute de orașe și mai mult de 50 de organizații studențești și de tineret se mobilizează pentru o manifestație internațională de amploare, programată pe 20 noiembrie. Mesajul protestatarilor este unul direct și exploziv: „Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor!”

Iașul se află pe harta mobilizării internaționale. Studenții și tinerii sunt chemați să se adune joi, 20 noiembrie, de la ora 17:00, în Piața Națiunii, într-o acțiune care vizează politicile de reînarmare, costul tot mai ridicat al vieții, accesul la educație, criza locuirii și problemele climatice.

Protestul nu se oprește la granițele României. Manifestații sunt anunțate și la București, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov, în cadrul unei mișcări care își propune să unească generația tânără din Europa într-un front comun împotriva deciziilor politice și economice pe care organizatorii le consideră o amenințare la adresa viitorului lor.

Tinerii contestă direcția în care sunt împinse resursele publice

Studenții acuză că investițiile în armament și militarizare ajung să primeze în fața educației, locuințelor, serviciilor sociale și nivelului de trai. Printre revendicări se numără oprirea reînarmării, eliminarea conscripției militare, justiție climatică și socială, solidaritate cu popoarele oprimate și combaterea autoritarismului și a extremei drepte.

Organizatorii invocă inclusiv programul european ReArm Europe, redenumit Readiness 2030, și susțin că fondurile uriașe destinate reînarmării ar trebui redirecționate către nevoile sociale.

20 noiembrie se anunță o zi de mobilizare internațională, iar Iașul este chemat să intre în stradă.

Inițiatorii avertizează că protestul este doar începutul unei mișcări mai ample, care urmărește să transforme nemulțumirea tinerilor într-o acțiune de durată.

Carmen DEACONU