* de Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin, celebrată astăzi în premieră, Iașul își confirmă rolul în economia construită de femei * peste o treime dintre companii sunt deținute integral de femei * din Iași a pornit Organizația Femeilor Antreprenor, extinsă la nivel național și internațional

Femeile au devenit o prezență importantă în economia județului Iași, de la afaceri de familie și servicii până la construcții, sănătate, industrie și tehnologie. Statisticile arată că peste o treime dintre administratorii companiilor sunt femei, iar afacerile cu acționariat exclusiv feminin generează anual venituri de miliarde de lei.

Femeile ocupă peste o treime dintre pozițiile de administrator

România a marcat astăzi prima Zi Națională a Antreprenoriatului Feminin, instituită prin Legea nr. 206/2026. Pentru mediul de afaceri ieșean, recunoașterea a venit într-un context în care femeile au câștigat un rol tot mai important în conducerea și dezvoltarea companiilor.

Potrivit statisticilor Camerei de Comerț și Industrie Iași, publicate în 2024, femeile reprezentau 34,69% dintre administratorii firmelor active din județ. Numărul lor ajunsese la 17.001, aproape dublu față de cel înregistrat cu zece ani înainte. O altă analiză, realizată pentru ING Bank și publicată în 2025, a arătat că 43% dintre companiile ieșene evaluate aveau cel puțin o femeie în acționariat. Dintre cele 14.190 de firme incluse în studiu, 3.452 erau deținute integral de femei, reprezentând 24,3%. Acestea au generat, în exercițiul financiar 2024, o cifră de afaceri cumulată de 5,2 miliarde de lei și un profit de 772 de milioane de lei.

De la sănătate și modă la construcții și agricultură

Peisajul antreprenoriatului feminin din Iași este mult mai divers decât imaginea tradițională a micilor afaceri din comerț și servicii. Irina Schrotter a construit un brand vestimentar cunoscut internațional și a contribuit la dezvoltarea industriilor creative prin Romanian Fashion Week și Romanian Creative Week. Femeile sunt prezente și în sectoare economice considerate multă vreme predominant masculine. Diana Crețu este asociată companiei Teoval & Co., activă în construcții și infrastructură, Irina Sîrghi deține Enviro Construct, iar Sandra Felicia Grădinariu este un nume cunoscut în comerțul auto, prin Sunrise Motors. În agricultură și comerțul cu cereale se remarcă și Oana Varzariu, asociată companiei Bio Ferma Agricolă. Dincolo de aceste exemple, mii de ieșence dezvoltă firme de contabilitate, consultanță, educație, publicitate, IT, turism, producție și servicii. Contribuția lor se regăsește atât în cifra de afaceri a județului, cât și în investițiile și locurile de muncă create.

De la Iași a pornit Organizația Femeilor Antreprenor

Iașul are un loc important și în reprezentarea națională a femeilor din mediul economic. În februarie 2020, aici a fost lansată Organizația Femeilor Antreprenor (OFA), care s-a extins în țară și a dezvoltat parteneriate internaționale, devenind una dintre rețelele patronale importante dedicate antreprenoriatului feminin din România.

Filiala Iași este condusă de Victoria Bulai, fondatoarea HR Training & Consultancy, iar activitatea organizației urmărește dezvoltarea colaborărilor economice, accesul la finanțare și creșterea reprezentării femeilor în deciziile care privesc mediul privat.

În octombrie 2026, Iașul a găzduit finala programului european She Builds NEB, dedicat antreprenoarelor din Regiunea Nord-Est. Proiectul a adus în prim-plan idei de afaceri inovatoare și oportunități de dezvoltare pe piețele europene.

Dan DIMA