Camerele de cămin devin cartea de vizită a studenţilor. Peste 30 de camere din campusul Tudor Vladimirescu se întrec pentru un an de cazare gratuită

Pentru unii studenţi, camera de cămin este doar locul în care dorm între două cursuri. Pentru alţii, este spaţiul în care îşi construiesc propriul univers, îşi expun pasiunile şi îşi pun amprenta asupra locului în care trăiesc.

În campusul Tudor Vladimirescu din Iaşi, 65 de studenţi care locuiesc în peste 30 de camere au intrat anul acesta într-o competiţie în care creativitatea şi originalitatea pot fi răsplătite cu un premiu consistent: un an de cazare gratuită.

Competiţia pune la bătaie patru premii, iar camerele vor fi evaluate în funcţie de creativitate, originalitate şi felul în care au fost transformate în spaţii personale. Studenţii au libertatea de a-şi valorifica ideile şi pasiunile, astfel încât încăperile să se diferenţieze de amenajările obişnuite dintr-un cămin. „Am apreciat şi apreciem în continuare originalitatea, eficienţa cu care studenţii îşi amenajează camerele de cămin, rezultatul cost - manufacturare, precizie”, a spus prorectorul Bogdan Istrate.

Câştigătorii vor fi desemnaţi de o comisie, iar rezultatele sunt aşteptate la începutul lunii decembrie. Miza este cazarea gratuită pentru următoarele 12 luni. „Pentru locul I cazarea va fi gratuită până la finalul anului universitar, locul al doilea va avea cazare gratuită până în luna mai, inclusiv, iar locul al treilea va avea cazarea gratuită până în luna martie. Vom acorda şi 20 menţiuni, care vor consta într-o lună de cazare gratuită studenţilor care au obţinut minimum 18 puncte”, a spus prorectorul Bogdan Istrate.

Dincolo de recompensă, concursul îşi propune să încurajeze implicarea studenţilor în viaţa campusului şi să schimbe imaginea clasică a căminului, transformând camerele în „acasă” dar şi în spaţii în care personalitatea şi creativitatea ocupă un loc la fel de important ca funcţionalitatea.

Până pe 23 noiembrie, camerele sunt prezentate şi pe plaftormele de socializare, iar în perioada 24-27 noiembrie vor fi prezentate în faţa unei comisii de evaluare. Rezultatele finale vor fi afişate la începutul lunii decembrie. Laura RADU