Flota Companiei de Transport Public (CTP) Iași se mărește cu 20 de autobuze articulate Mercedes-Benz Citaro G, fiecare cu o capacitate de până la 152 de călători. Primele 11 au ajuns deja în garajul companiei, iar celelalte nouă sunt așteptate pe parcursul zilei. Noile autobuze ar urma să intre pe trasee începând de săptămâna viitoare, după montarea validatoarelor electronice, a sistemelor de afișaj și finalizarea formalităților legale.

Autobuzele au o lungime de 18 metri, sunt fabricate în 2013, respectă norma de poluare Euro VI și dispun de podea joasă, cutie automată și aer condiționat pentru călători și șofer. Fiecare poate transporta 42 de pasageri pe scaune și 110 în picioare. Achiziția a fost realizată prin licitație publică, câștigată de Womy Equipment Supply Romania, iar vehiculele beneficiază de o garanție de șase luni.

Misiunea noilor autobuze este una clară: să preia călătorii din zonele în care circulația tramvaielor este afectată de lucrările de modernizare. Printre punctele fierbinți se numără bulevardul Carol I, dar și zona Palatului Culturii, unde urmează să înceapă intervențiile pe străzile Anastasie Panu, Palat și Sfântul Lazăr.

Primăria și CTP pregătesc noi achiziții

Dar aceasta nu este singura veste pentru transportul ieșean. Primăria și CTP pregătesc noi achiziții: 13 microbuze electrice, pentru care ofertele sunt așteptate până la 18 decembrie 2026, într-o investiție de 7,65 milioane de lei, și 20 de autobuze articulate hibride, pentru care a fost aprobată o finanțare de 101 milioane de lei. Prima etapă va viza achiziția a 10 unități.

Noile investiții se adaugă celor 69 de autobuze electrice și 34 de tramvaie Pesa și Bozankaya deja introduse în transportul public ieșean.

20 de autobuze Mercedes-Benz intră în joc chiar înaintea unor noi șantiere majore. Obiectivul: să nu rămână Iașul blocat odată cu tramvaiele! Carmen DEACONU