Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile din județul Iași a fost marcat, în a șasea zi a etapei finale, de retrageri și absențe surprinzătoare. La proba de interviu desfășurată pe 19 noiembrie 2026, mai mulți candidați au renunțat la funcțiile pentru care intraseră în competiție, în timp ce alții au continuat cursa pentru posturile de conducere.

Situațiile înregistrate ridică semne de întrebare, mai ales acolo unde același candidat a figurat atât pentru funcția de director, cât și pentru cea de director adjunct, dar a ales să susțină interviul doar pentru una dintre ele.

Un exemplu este Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă” din Iași, unde un candidat nu s-a prezentat la proba pentru funcția de director, dar a obținut nota 9,82 și a fost declarat admis pentru postul de director adjunct. În aceeași unitate, un alt candidat a obținut 9,68 pentru funcția de director, dar nu s-a prezentat la interviul pentru director adjunct.

La Școala Gimnazială Popricani, candidatul înscris pentru ambele funcții s-a retras din cursa pentru director, dar a obținut 9,50 la interviul pentru director adjunct. În schimb, candidatul care a concurat pentru funcția de director adjunct s-a retras, după ce a obținut 9,72 pentru postul de director.

Retrageri au fost consemnate și la Colegiul Tehnic „Ion Holban” din Iași, unde un candidat a renunțat la competiția pentru funcția de director.

Dincolo de aceste situații, rezultatele probei de interviu au adus și note maxime. La Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Școala Gimnazială nr. 1 Todirești și Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu” Victoria au fost obținute note de 10. Tot nota maximă a fost acordată și la Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”.

Lista rezultatelor mai arată note foarte bune la Popricani, Coarnele Caprei, Cristești, Golăiești, Hârlău și Țibana.

Retragerile și neprezentările au condimentat o competiție în care miza nu este deloc mică: conducerea unităților de învățământ din județul Iași. Carmen DEACONU