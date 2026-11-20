* Săptămâna Globală a Educației a adus în sălile de clasă lecții despre diversitate culturală, toleranță și respect * la Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” din Iași, copiii au explorat tradițiile mai multor țări prin proiecte realizate chiar de ei

Hărți, costume populare, obiceiuri, sărbători și preparate tradiționale din diferite colțuri ale lumii au devenit material de studiu pentru elevii clasei a IV-a D de la Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” din Iași. Activitatea, organizată în cadrul Săptămânii Globale a Educației, le-a oferit copiilor ocazia să descopere cât de diferite sunt culturile lumii și cât de multe valori au în comun.

O călătorie în jurul lumii, fără să iasă din clasă

La Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” din Iași, o lecție obișnuită s-a transformat într-o călătorie imaginară pe mai multe continente. Elevii clasei a IV-a D, coordonați de prof. înv. Carmen Buburuzanu, un cadru didactic extrem de apreciat pentru dedicarea și implicarea în educația copiilor, au cercetat particularitățile unor țări, au adunat informații despre istoria și cultura acestora și le-au prezentat colegilor prin proiecte ilustrate.

Fiecare copil a avut posibilitatea să descopere o altă parte a lumii, de la felul în care se îmbracă oamenii și sărbătorile pe care le respectă până la mâncărurile tradiționale și obiceiurile transmise din generație în generație.

Informațiile au fost organizate în planșe, completate cu desene și imagini. Prezentările au transformat activitatea într-un schimb de cunoștințe, în care elevii au fost, pe rând, cercetători și povestitori.

Dincolo de informațiile geografice și culturale, copiii au avut de înțeles un lucru important: apartenența la o anumită țară sau cultură nu schimbă nevoia oamenilor de a fi respectați și acceptați.

Diversitatea culturală, o lecție despre respect

Tema aleasă pentru Săptămâna Globală a Educației, „O lume, mii de culturi, aceleași valori”, a fost punctul de plecare pentru discuții despre relațiile dintre oameni, acceptarea diferențelor și importanța dialogului.

Elevii au vorbit despre toleranță, pace, colaborare și despre felul în care prejudecățile pot apărea atunci când oamenii nu cunosc suficient obiceiurile și tradițiile altor comunități.

Activitatea le-a arătat că diferențele de limbă, vestimentație, religie sau tradiție nu trebuie să devină motive de respingere. Dimpotrivă, ele pot reprezenta ocazii de a învăța lucruri noi și de a înțelege mai bine lumea.

Discuțiile au urmărit și dezvoltarea unei atitudini deschise față de persoane cu origini și experiențe diferite, într-o societate în care copiii intră tot mai des în contact cu alte culturi, inclusiv prin intermediul internetului.

Educația dincolo de manuale

Proiectele realizate de elevii ieșeni au îmbinat documentarea, creativitatea și exprimarea orală. Copiii nu s-au limitat la reproducerea unor informații, ci au avut de selectat ceea ce considerau relevant, de organizat materialul și de explicat descoperirile în fața colegilor.

Un asemenea exercițiu contribuie la dezvoltarea curiozității, a capacității de prezentare și a încrederii în propriile idei. În același timp, lucrul cu informații despre alte țări poate încuraja gândirea critică și formularea întrebărilor.

Pentru elevii de clasa a IV-a, activitatea a reprezentat și o pregătire pentru situațiile în care vor întâlni persoane cu alte obiceiuri și perspective. Respectul față de ceilalți nu rămâne astfel doar o noțiune explicată la școală, ci devine un comportament care poate fi exersat în viața de zi cu zi.

Prin participarea la Săptămâna Globală a Educației, elevii de la „B. P. Hașdeu” au demonstrat că descoperirea lumii poate începe chiar din propria clasă. Iar prima lecție a acestei călătorii este că oamenii nu trebuie să fie identici pentru a se înțelege și a se respecta.

Maura ANGHEL