* descinderi și în Iași, cinci mandate europene de arestare puse în executare

O amplă operațiune internațională împotriva unei rețele specializate în furtul de utilaje agricole a mobilizat polițiștii români și autoritățile judiciare din Italia. Acțiunea, desfășurată joi, 19 noiembrie 2026, sub numele de cod „SANT ISIDOR”, a vizat destructurarea unei grupări infracționale transfrontaliere, iar județul Iași s-a aflat printre zonele în care au avut loc intervenții.

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale au acționat în cooperare cu autoritățile italiene – Carabinieri, fiind desfășurate operațiuni în județele Dolj, Iași, Buzău și Brăila. Pe teritoriul României au fost puse în executare cinci mandate europene de arestare, emise pe numele persoanelor vizate în anchetă. Toate cele cinci persoane cercetate au fost depistate și urmează să fie prezentate în fața instanței.

În paralel, ancheta a lovit și în Italia, unde autoritățile au descins în 11 locații. Potrivit informațiilor comunicate de partea italiană, investigația vizează 23 de persoane, dintre care șase sunt cetățeni români.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale din structurile județene, precum și al biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională.

Numele operațiunii nu a fost ales întâmplător: „SANT ISIDOR” face trimitere la Sfântul Isidor, considerat protectorul agricultorilor – o referință directă la domeniul vizat de activitatea infracțională investigată.

Acțiunea demonstrează amploarea cooperării dintre polițiștii români și cei italieni în combaterea furturilor de utilaje agricole și a rețelelor care operează peste granițe. Ancheta continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Andrei TURCU