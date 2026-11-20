Revoluție administrativă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. Începând cu 1 decembrie 2026, instituția intră într-un amplu proces de reorganizare, cu servicii sociale desființate, structuri comasate și redenumite, posturi transformate din contractuale în funcții publice și o nouă împărțire a responsabilităților. Decizia pregătită pentru Consiliul Județean Iași schimbă din temelii arhitectura uneia dintre cele mai importante instituții sociale din județ.

Vestea care va atrage toate privirile este închiderea a trei locuințe protejate pentru adulții cu dizabilități: „Tătărași”, „Tomești” și „Podu Iloaiei”. Oficial, măsura este justificată prin faptul că persoanele pentru care fuseseră create aceste servicii au fost deja integrate în alte structuri de asistență socială, iar obiectivul de dezinstituționalizare a fost îndeplinit. Prin urmare, menținerea celor trei servicii nu ar mai fi necesară.

Structuri noi la Centrul de Servicii Sociale „Gulliver”

În schimb, la Centrul de Servicii Sociale „Gulliver” se pregătește o schimbare majoră. Vor fi înființate două structuri noi: Centrul Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, cu 11 posturi, și Centrul de Criză pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, cu 9 posturi. Primul va asigura îngrijirea temporară atunci când aparținătorii sau asistenții personali nu pot oferi sprijin, iar cel de-al doilea va interveni în situațiile în care persoanele cu dizabilități au nevoie urgentă de protecție și găzduire. Totodată, „Gulliver” va prelua și Serviciul Rezidențial Multifuncțional pentru Tineri în Dificultate.

Nici aparatul administrativ nu scapă de restructurări

12 posturi contractuale vor fi transformate în funcții publice, inclusiv în zona patrimoniului, aprovizionării, administrativului, prevenirii incendiilor și securității în muncă. Serviciul Patrimoniu, Aprovizionare și Administrativ devine Serviciul Monitorizare Contracte și Gestiune Patrimoniu, iar unele compartimente vor fi reorganizate și redistribuite.

Se schimbă și structurile care gestionează cazurile copiilor vulnerabili. Compartimentul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri va purta o nouă denumire, concentrată explicit pe managementul de caz pentru copiii victime ale abuzului, neglijării, exploatării și traficului.

Zeci de funcții de consilier și manager de caz vor fi redistribuite între compartimente și servicii.

La prima vedere, reorganizarea nu înseamnă o tăiere masivă de posturi în aparatul propriu: cele 218 posturi rămân neschimbate, dintre care 202 funcții publice și 16 contractuale. În schimb, în serviciile sociale din subordine, numărul total de posturi scade de la 2.710 la 2.705.

Întreaga operațiune este pusă pe seama noilor prevederi legislative și a standardelor de calitate impuse serviciilor sociale. Dincolo de limbajul tehnic și de organigramele redesenate, adevărata miză rămâne însă una uriașă: felul în care vor fi îngrijiți, protejați și sprijiniți copiii vulnerabili și adulții cu dizabilități din județul Iași.

De la 1 decembrie, DGASPC Iași își schimbă fața. Rămâne de văzut dacă această revoluție de hârtii, funcții și compartimente se va transforma și într-o schimbare pe măsura așteptărilor pentru beneficiarii sistemului de asistență socială. Carmen DEACONU