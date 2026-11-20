Consiliul Județean Iași pregătește o nouă prelungire a licențelor de transport județean, în condițiile în care procedura de atribuire a traseelor este blocată de procese și decizii ale instanțelor. Dacă proiectul va fi aprobat, operatorii care asigură în prezent cursele regulate vor putea continua activitatea până la 31 decembrie 2027, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de atribuire a contractelor de servicii publice.

Situația transportului județean din Iași rămâne, astfel, într-o formulă provizorie începută încă din 2023. Atunci, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 276, autoritățile au decis prelungirea valabilității licențelor de traseu și a caietelor de sarcini pentru operatorii existenți, invocând riscul întreruperii transportului public de persoane.

Termenul a fost modificat în repetate rânduri, ultima prelungire menționată în documentație fiind până la 31 decembrie 2026. Acum, administrația județeană vrea să împingă din nou termenul, de această dată până la sfârșitul anului 2027. Practic, actualii transportatori ar urma să rămână pe trasee până când va fi finalizată procedura prin care vor fi atribuite contractele de delegare a serviciului.

Blocajul are și o componentă judiciară

Procedura de achiziție pentru documentația de atribuire a gestiunii transportului județean a fost suspendată în urma unor hotărâri ale Tribunalului Iași și Curții de Apel Iași. Mai mult, prin Hotărârea civilă nr. 801 din 24 septembrie 2026, Tribunalul Iași a dispus anularea articolelor 3-9 din Hotărârea CJ nr. 193/2025, referitoare la mai multe anexe ale documentației de atribuire. Decizia se află în faza de recurs.

În documentația Consiliului Județean este invocată și încetarea activității operatorului Rottmarg SRL, care a restituit licențele de traseu deținute. În consecință, proiectul prevede și actualizarea anexei cu evidența licențelor și a caietelor de sarcini, astfel încât aceasta să reflecte operatorii existenți și cursele efectiv prestate.

Autoritățile justifică prelungirea prin necesitatea evitării unei perturbări grave a transportului public județean. Regulamentul european permite adoptarea unor măsuri de urgență pentru menținerea continuității serviciilor, în anumite condiții și cu respectarea limitelor prevăzute de lege.

Așadar, călătorii din județul Iași ar putea avea parte de încă un an cu actualii operatori și actuala organizare a traseelor. Marea necunoscută rămâne momentul în care Consiliul Județean va reuși să încheie procedura de atribuire și să treacă de la soluțiile provizorii la contracte noi de transport. Deocamdată, proiectul de prelungire urmează să fie supus aprobării plenului CJ Iași, în ședința din 25 noiembrie. Carmen DEACONU