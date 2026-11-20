Compania de Transport Public Iași obține o importantă recunoaștere la nivel național, în cadrul Congresului Național al Transportului Public – ROPAT 2026, Ediția a IV-a, desfășurat la București, în perioada 18–21 noiembrie 2026. Directorul General al CTP Iași, Cristian STOICA, a fost distins cu premiul „Operatorul de Transport Public al Anului”, pentru contribuția la modernizarea transportului public local, prin investiții în tramvaie și autobuze electrice și dezvoltarea serviciilor de mobilitate urbană.

Investițiile au fost realizate prin proiecte implementate cu fonduri europene atrase de Municipiul Iași, în cadrul eforturilor comune de dezvoltare a unui transport public modern, eficient și nepoluant.

Această distincție reprezintă o recunoaștere a procesului amplu de modernizare a transportului public ieșean, susținut prin investiții în infrastructură, înnoirea parcului de vehicule, digitalizare și creșterea siguranței călătorilor.

„Acest premiu reprezintă o onoare deosebită și, în același timp, o recunoaștere a eforturilor pe care le-am depus împreună pentru modernizarea transportului public ieșean. Nu este doar un premiu individual, ci o distincție care aparține întregii echipe CTP Iași și tuturor celor care au contribuit la transformarea transportului public din orașul nostru.

Investițiile de peste 280 de milioane de euro în infrastructură, tramvaie moderne, autobuze electrice și digitalizare demonstrează că Iașul are o direcție clară de dezvoltare și că transportul public reprezintă o prioritate strategică pentru administrația locală.

Le mulțumesc colegilor mei pentru profesionalism și implicare, Primăriei Municipiului Iași pentru susținerea proiectelor de modernizare și, nu în ultimul rând, călătorilor noștri pentru încrederea acordată.

Privesc această distincție nu doar ca pe o confirmare a rezultatelor obținute, ci mai ales ca pe o responsabilitate de a continua ceea ce am început. Mai avem multe de făcut, iar obiectivul nostru rămâne același: să oferim ieșenilor un transport public sigur, modern, eficient și adaptat nevoilor unui oraș european în continuă dezvoltare.

Performanța nu se măsoară doar în premii sau în valoarea investițiilor, ci mai ales în calitatea serviciilor pe care le oferim oamenilor, zi de zi. Pentru ei muncim și pentru ei trebuie să devenim mai buni.”, declară ing. Cristian STOICA, Director General – Compania de Transport Public Iași

Investiții de peste 280 de milioane de euro în transportul public ieșean

În ultimii ani, transportul public din Iași a cunoscut o transformare semnificativă, printr-un portofoliu de investiții de peste 280 de milioane de euro, cu fonduri accesate de Municipiul Iași, prin finanțări europene, fonduri guvernamentale și împrumuturi de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Unul dintre principalele obiective ale acestor investiții a fost modernizarea infrastructurii de tramvai, prin reabilitarea unor tronsoane importante ale rețelei, inclusiv în zonele Târgu Cucu, Tudor Vladimirescu și Iași–Dancu, precum și prin dezvoltarea unor axe de transport esențiale pentru mobilitatea urbană.

În paralel, flota de transport public a fost modernizată prin achiziția a 88 de autobuze EURO 6, 16 tramvaie PESA, 34 tramvaie Bozankaya și 69 de autobuze electrice Solaris, BMC și Karsan. La acestea se adaugă achizițiile de tramvaie prevăzute în viitoarele proiectele de reabilitare a infrastructurii.

Un proiect strategic pentru viitorul transportului public ieșean îl reprezintă modernizarea Depoului Dacia și a infrastructurii de acces, cu o valoare mai mare de 50 de milioane de euro, fără TVA, completată de investiții în digitalizare de peste 9 milioane de euro, finanțate prin PNRR.

De asemenea, implementarea sistemului integrat de e-ticketing și proiectele privind dotarea a 140 de autobuze și 140 de tramvaie cu sisteme de avertizare și asistență anti-coliziune evidențiază preocuparea pentru modernizarea serviciilor și creșterea siguranței în transportul public.

O recunoaștere a performanței și a muncii în echipă

Premiul acordat Directorului General Cristian STOICA reflectă eforturile de dezvoltare și modernizare a transportului public din Iași, dar și contribuția întregii echipe CTP Iași la funcționarea și îmbunătățirea serviciilor oferite comunității.

Dincolo de investițiile în mijloace de transport și infrastructură, modernizarea transportului public înseamnă responsabilitate, profesionalism și preocupare permanentă pentru nevoile călătorilor.

Această distincție este, în egală măsură, un motiv de mândrie pentru angajații companiei și pentru comunitatea ieșeană, dar și o motivație pentru continuarea proiectelor care urmăresc dezvoltarea unui transport public modern, eficient, accesibil și prietenos cu mediul.

Congresul Național al Transportului Public – ROPAT 2026, organizat sub mesajul „Transport public pentru oameni”, reunește reprezentanți ai sectorului transportului public de persoane, într-un program dedicat schimbului de experiență, promovării bunelor practici și recunoașterii performanțelor din domeniu.

Pentru CTP Iași, titlul „Operatorul de Transport Public al Anului 2026” reprezintă atât o confirmare a direcției de dezvoltare, cât și un angajament pentru viitor: continuarea modernizării transportului public și îmbunătățirea serviciilor oferite zilnic ieșenilor.

Compartiment Relații Publice

Compania de Transport Public Iași