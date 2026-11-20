Șoferii care au făcut depășiri neregulamentare au fost luați în vizorul polițiștilor, inclusiv din elicopter! Timp de nouă zile, în perioada 11–19 noiembrie 2026, traficul de pe drumurile naționale cu risc ridicat de accidente a fost monitorizat aerian, în cadrul unor acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri, cu sprijinul Inspectoratului General de Aviație al MAI.

Bilanțul operațiunii: 25 de abateri de la legislația rutieră constatate, cele mai multe vizând depășirile neregulamentare. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au acționat zilnic, urmărind identificarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Supravegherea din elicopter a permis observarea unor comportamente periculoase care pot trece mai ușor neobservate de la nivelul solului. Acțiunile au urmărit atât sancționarea abaterilor, cât și descurajarea manevrelor riscante la volan.

Polițiștii reamintesc că depășirea neregulamentară se sancționează cu amendă contravențională și suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile.

Acțiunile vor continua, iar șoferii sunt sfătuiți să respecte limitele de viteză, să adapteze viteza la condițiile de drum și să efectueze depășiri numai atunci când acestea pot fi realizate în siguranță. Elicopterul din cer nu i-a scăpat din ochi pe cei care au transformat șoseaua într-un teren de risc! Andrei TURCU