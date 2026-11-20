* peste 2,5 milioane de lei sunt mutate pentru întreținerea șoselelor

Bani mutați dintr-un capitol în altul, lucrări reconfigurate și o suplimentare consistentă a fondurilor pentru întreținerea drumurilor județene! Consiliul Județean Iași pregătește modificarea Programului de lucrări de drumuri și poduri pentru anul 2026, printr-o redistribuire bugetară care pune pe primul plan întreținerea curentă a infrastructurii rutiere.

Potrivit documentației înaintate de Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași, capitolul destinat lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă a drumurilor publice urmează să primească o suplimentare de 2.596,15 mii lei, adică aproape 2,6 milioane de lei!

De unde vin banii? Din diminuarea fondurilor prevăzute pentru alte categorii de lucrări. Astfel, bugetul pentru întreținerea periodică a drumurilor publice va fi redus cu 89.000 de lei, cel pentru reparații curente va pierde 388.000 de lei, iar capitolul lucrărilor nenominalizate va fi diminuat cu 119.150 de lei.

Redistribuirea propusă însumează exact 2.596.150 de lei, bani care vor fi concentrați pe capitolul întreținerii curente a drumurilor județene.

Solicitarea a fost transmisă de Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor printr-o notă de fundamentare înregistrată la Consiliul Județean Iași la 13 noiembrie 2026.

Modificarea vine în contextul responsabilităților administrației județene privind administrarea și întreținerea infrastructurii rutiere de interes județean. Documentația invocă legislația privind regimul drumurilor, calitatea în construcții și normele tehnice pentru întreținerea și repararea drumurilor publice.

Rămâne de văzut unde vor ajunge efectiv acești bani și ce sectoare de drum județean vor beneficia de lucrări suplimentare. Cert este că aproape 2,6 milioane de lei sunt redirecționate către întreținerea curentă, într-un județ în care starea drumurilor rămâne un subiect de interes major pentru șoferi și comunitățile locale. Daniel BACIU