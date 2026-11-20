* Filarmonica „Moldova” pregătește trei seri muzicale, între 26 și 28 noiembrie, în spații emblematice ale Iașului * două dintre concerte vor avea intrarea liberă

Jazz, muzică de Broadway, simfoniile lui Beethoven și un concert dedicat sărbătorilor de iarnă. Filarmonica „Moldova” din Iași propune trei evenimente consecutive, cu invitați de prestigiu și repertorii diferite. Publicul va putea asculta Corul academic „Gavriil Musicescu” și Orchestra Simfonică, iar Cristian Mandeal va reveni la pupitrul dirijoral pentru continuarea integralei Beethoven.

Jazz și Broadway, într-un concert gratuit la Palatul Culturii

Primul eveniment este programat joi, 26 noiembrie, de la ora 19.00, în Sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii. Concertul „De la Jazz la Broadway” aduce în fața publicului Corul academic „Gavriil Musicescu”, dirijat de Consuela Radu-Țaga, cu acompaniamentul pianistului Ciprian Ciotloș.

Programul reunește compoziții și aranjamente muzicale asociate unor nume importante ale repertoriului american, printre care George Gershwin, Leonard Bernstein, Richard Rodgers, Anita Kerr și Hawley Ades. Vor fi interpretate lucrări în aranjamente semnate inclusiv de Mac Huff și Clay Warnick.

Concertul propune o alternativă la repertoriul coral tradițional, prin îmbinarea ritmurilor de jazz cu expresivitatea muzicii de spectacol. Evenimentul este deschis tuturor iubitorilor de muzică, iar accesul publicului este gratuit.

Cristian Mandeal dirijează două simfonii de Beethoven

Vineri, 27 noiembrie, de la ora 19.00, Casa de Cultură a Studenților va găzdui al doilea concert din proiectul „Integrala simfoniilor de Beethoven”, derulat de Filarmonica „Moldova”.

La pupitrul Orchestrei Simfonice se va afla Cristian Mandeal, dirijor cu o carieră internațională de peste cinci decenii, cunoscut pentru interpretările sale din marele repertoriu simfonic.

Seara va începe cu Uvertura „Prometeu”, op. 43, și va continua cu Simfonia nr. 1 în do major, op. 21, una dintre lucrările care marchează debutul lui Beethoven în genul simfonic.

Punctul central al programului va fi Simfonia nr. 3 în mi bemol major, op. 55, „Eroica”, compoziție care a schimbat direcția muzicii simfonice europene prin amploare, construcție și intensitate dramatică.

Concertul face parte dintr-un proiect dedicat prezentării integrale a celor nouă simfonii beethoveniene, oferind publicului ocazia de a urmări evoluția limbajului muzical al compozitorului.

Biletele sunt disponibile la casa de bilete a Filarmonicii, din strada Cuza Vodă nr. 29, și online, pe bilete.ro.

Luminile de Crăciun se aprind la Palas pe muzica Filarmonicii

Ultimul eveniment al săptămânii va avea loc sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 18.00, în Atrium Palas Mall. Orchestra Simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” vor susține un concert vocal-simfonic dedicat deschiderii sezonului sărbătorilor de iarnă.

Evenimentul, organizat sub genericul „Vino la Palas să aprindem luminile de Crăciun!”, va fi dirijat de Radu Postăvaru, iar pregătirea și conducerea corului îi revin Consuelei Radu-Țaga.

Concertul va însoți momentul aprinderii iluminatului festiv, transformând spațiul comercial într-o scenă deschisă publicului. Organizatorii mizează pe participarea familiilor și a ieșenilor care doresc să întâmpine atmosfera Crăciunului prin muzică.

Și la acest eveniment, intrarea va fi liberă.

Prin cele trei concerte, Filarmonica „Moldova” aduce în aceeași săptămână repertorii și formule artistice diferite, de la muzica americană și capodoperele simfonice până la spectacolul asociat sărbătorilor. Două evenimente gratuite și un concert cu bilete oferă ieșenilor posibilitatea de a participa la manifestări muzicale în trei dintre cele mai cunoscute spații ale orașului. Maura ANGHEL