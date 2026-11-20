* „Cenușăreasa”, „Muzicanții din Bremen”, „Ursul păcălit de vulpe” și alte spectacole pentru copii sunt programate între 24 și 29 noiembrie.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași propune, în ultima săptămână din noiembrie, un program cu povești clasice, spectacole interactive și personaje cunoscute de generații întregi. Între 24 și 29 noiembrie 2026, pe cele două scene ale instituției vor fi prezentate șase producții, de la „Albinuța” și „Ursul păcălit de vulpe” până la „Cenușăreasa” și „Privighetoarea”.

Poveștile copilăriei revin pe scena Teatrului Luceafărul

Săptămâna teatrală începe marți, 24 noiembrie, cu două spectacole dedicate publicului tânăr. De la ora 8.45 este programată „Albinuța”, o producție inspirată de universul poetic al lui Grigore Vieru. Spectacolul îmbină muzica, jocul și descoperirea literelor și cifrelor, transformând întâlnirea cu teatrul într-o experiență educativă.

De la ora 10.00, copiii vor putea urmări „Ursul păcălit de vulpe”, adaptarea scenică a cunoscutei povești scrise de Ion Creangă. Umorul, istețimea vulpii și naivitatea ursului construiesc o întâmplare care continuă să stârnească râsul celor mici.

Miercuri, 25 noiembrie, scena va aparține „Muzicanților din Bremen”, povestea Fraților Grimm despre patru animale care își unesc forțele pentru a-și schimba destinul. Spectacolul va avea două reprezentații, la orele 9.30 și 10.45. Dincolo de aventurile personajelor, povestea vorbește despre prietenie, solidaritate și curajul de a începe o viață nouă.

Joi, 26 noiembrie, „Ursul păcălit de vulpe” revine în program, cu reprezentații la orele 9.30 și 10.30. Seara, de la 17.30, spectatorii sunt invitați la „Punguța cu doi bani”, o altă poveste celebră a lui Ion Creangă.

Spectacolul, în regia lui Constantin Brehnescu, se numără printre cele mai longevive producții ale teatrului ieșean, fiind prezent în repertoriu încă din 1988. Aventurile cocoșului care își caută dreptatea sunt prezentate într-o montare destinată copiilor de peste trei ani, cu o durată de aproximativ 55 de minute.

luceafarul-theatre.ro

Vineri, 27 noiembrie, de la ora 9.30, publicul are o nouă ocazie să urmărească „Ursul păcălit de vulpe”, spectacol care încheie seria reprezentațiilor matinale ale săptămânii.

„Cenușăreasa” și „Privighetoarea”, spectacolele de duminică

Duminică, 29 noiembrie, Teatrul Luceafărul programează două dintre cele mai cunoscute basme ale literaturii universale.

De la ora 11.00, în Sala Mare, va fi prezentată „Cenușăreasa”, după Charles Perrault, într-o dramatizare semnată de Vasilica Bălăiță. Regia îi aparține lui Aurelian Bălăiță, scenografia este realizată de Alina Dincă Pușcașu, iar muzica este compusă de Romeo Cozma.

Producția aduce în fața spectatorilor povestea tinerei care, în ciuda nedreptăților și umilințelor, își păstrează bunătatea și încrederea. Montarea combină jocul actoricesc, elementele de animație și coregrafia, într-un spectacol cu durata de 65 de minute, recomandat copiilor de peste patru ani.

Ultima reprezentație a săptămânii este programată la ora 17.30, în Sala Mică. „Privighetoarea”, după Hans Christian Andersen, în dramatizarea și regia lui Constantin Brehnescu, readuce în atenție povestea împăratului fascinat de cântecul unei păsări. Spectacolul pune în opoziție frumusețea autentică și strălucirea artificială, invitând spectatorii să descopere valoarea lucrurilor simple.

Biletele pentru reprezentațiile publice de duminică au prețul afișat de 48 de lei, iar programul și informațiile despre acces pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției, luceafarul-theatre.ro. Disponibilitatea locurilor trebuie verificată înainte de deplasare.

Prin această selecție de spectacole, Teatrul Luceafărul continuă să aducă pe scenă povești familiare, în interpretări adaptate publicului de astăzi, oferind copiilor întâlniri cu literatura, muzica și arta actorului. Maura ANGHEL