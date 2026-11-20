* pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au început în forță la Iași * centrul orașului și principalele cartiere vor fi decorate cu sute de brazi și instalații luminoase

Iașul intră treptat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Pe pietonalul Ștefan cel Mare a început instalarea bradului de Crăciun, iar autoritățile pregătesc o amplă operațiune de decorare a orașului. Aproximativ 700 de brazi vor ajunge în piețe, parcuri și cartiere, în timp ce noile ornamente luminoase promit să schimbe peisajul urban în luna decembrie.

Sute de brazi vor transforma Iașul într-un oraș de poveste

Pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în apropierea Primăriei, au apărut primele semne ale apropierii Crăciunului. Echipele Servicii Publice Iași au început miercuri, 18 noiembrie, lucrările de montare a bradului care va domina zona pietonală în perioada sărbătorilor.

Operațiunile de amplasare și fixare a pomului sunt urmate de instalarea ornamentelor și a instalațiilor electrice. Între timp, muncitorii pregătesc și celelalte zone ale orașului, unde vor fi amenajate puncte festive.

Pentru sezonul 2026, municipalitatea mizează pe o distribuție mai largă a decorațiunilor. Aproximativ 700 de brazi, aduși din Danemarca, vor fi amplasați în diferite zone ale Iașului. Doisprezece dintre aceștia sunt exemplare de mari dimensiuni, rezervate centrului și principalelor esplanade din cartiere.

Ceilalți pomi, de dimensiuni mai reduse, vor fi instalați în ghivece și împodobiți cu ghirlande luminoase. Această variantă permite păstrarea lor și după încheierea sezonului festiv. Brazii vor fi transportați ulterior în pepiniera societății Servicii Publice, unde vor continua să crească, urmând să fie reutilizați.

Cinci cartiere vor avea umbrele luminoase

Una dintre schimbările pregătite pentru această iarnă privește decorarea cartierelor. Dacă în anii trecuți atenția era concentrată în special asupra centrului, acum autoritățile anunță noi instalații și în zonele rezidențiale.

Nicolina, Păcurari, Dacia, Tătărași și Alexandru cel Bun vor fi decorate cu umbrele luminoase, o premieră pentru iluminatul festiv din acest an.

Potrivit directorului general al Servicii Publice Iași, Laurențiu Ivan, amenajările vor cuprinde și piețele, parcurile și esplanadele, astfel încât locuitorii să găsească spații decorate de sărbătoare cât mai aproape de casă.

Lucrările presupun montarea structurilor ornamentale, verificarea instalațiilor electrice și pregătirea punctelor de alimentare. Decorațiunile vor fi puse în funcțiune odată cu iluminatul festiv.

Iașul așteaptă aprinderea luminilor de sărbătoare

Momentul aprinderii instalațiilor este programat pentru începutul lunii decembrie, când decorarea principalelor artere ar trebui să fie finalizată. Data exactă urmează să fie anunțată de municipalitate.

În centrul orașului, pietonalul Ștefan cel Mare va rămâne principala zonă destinată plimbărilor și fotografiilor de sezon. Bradul amplasat lângă Palatul Roznovanu va completa decorul de iarnă alături de ornamentele montate pe clădiri și stâlpii de iluminat.

Pregătirile au loc într-o perioadă în care centrul Iașului este afectat și de lucrările de modernizare din Piața Unirii, ceea ce poate determina modificări ale amplasamentelor folosite în anii precedenți pentru manifestările de Crăciun.

Până la anunțarea programului oficial al evenimentelor, echipele Servicii Publice continuă amenajările. În următoarele zile, brazii și instalațiile decorative vor apărea treptat în tot mai multe zone ale municipiului.

Pentru ieșeni, semnalul apropierii sărbătorilor a fost deja dat: bradul de pe Ștefan cel Mare este în curs de instalare, iar orașul se pregătește să îmbrace luminile Crăciunului. Dan DIMA