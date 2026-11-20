* peste 100 de manifestanți au cerut bani pentru educație, nu pentru înarmare

Aproximativ 100 de studenți ieșeni au ieșit în stradă vineri seară, în Piața Națiunii, în fața Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, pentru a protesta față de subfinanțarea sistemului de educație și cercetare.

Manifestul a durat două ore, iar revendicarea centrală a fost creșterea finanțării pentru educație, în paralel cu reducerea cheltuielilor destinate înarmării.

Protestul de la Iași s-a înscris într-o mobilizare internațională a tinerilor, desfășurată în mai multe țări europene sub sloganul „Luptați pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor!”. Elevi și studenți din aproximativ 20 de țări au fost chemați să participe la greve și manifestații împotriva militarizării, austerității și deteriorării condițiilor de trai.

Nemulțumir similare au fost exprimate în Germania, Franța, Italia, Belgia, Spania, Portugalia și Grecia, unde organizațiile de tineret și sindicatele au denunțat creșterea costului vieții, dificultățile privind accesul la locuințe și diminuarea fondurilor pentru serviciile publice.

Mesajul transmis de manifestanți este unul de revoltă față de prioritățile bugetare: tinerii cer investiții în educație, cercetare, salarii și servicii publice, în locul unei orientări tot mai accentuate către cheltuielile militare.

Protestele sunt programate să continue în mai multe state europene și în zilele următoare, pe fondul unei mobilizări sociale tot mai ample.