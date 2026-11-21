* în orașul corporațiilor și al clădirilor de birouri, meseriile tradiționale devin tot mai valoroase * tinichigiii specializați și tapițerii pricepuți au un avantaj greu de înlocuit: experiența practică și concurența redusă în anumite nișe profesionale

Iașul are specialiști IT, manageri și mii de absolvenți de facultate, dar restaurarea unui acoperiș istoric sau a unui fotoliu de epocă presupune găsirea unui meșter cu experiență. În 2026, salariile din unele meserii tehnice rivalizează cu cele din funcțiile administrative și de conducere. Iar pentru specialiștii care lucrează pe cont propriu, încasările pot fi chiar mai mari.

Meserii vechi, cerere nouă și tot mai puțini specialiști

În Iași, o diplomă universitară nu mai garantează automat venituri superioare celor obținute dintr-o meserie tehnică. Un tinichigiu capabil să lucreze pe acoperișul unei clădiri istorice sau un tapițer care restaurează mobilier valoros oferă servicii pentru care experiența contează mai mult decât studiile universitare.

Problema depășește impresiile clienților. Raportul anual al AJOFM Iași consemnează 628 de adeverințe privind disponibilitatea forței de muncă, pentru solicitări referitoare la 8.146 de cetățeni din afara Uniunii Europene. Printre ocupațiile solicitate se numărau 980 de dulgheri și 426 de fierari-betoniști. ANOFM anunță 31.312 locuri de muncă vacante la nivel național, semn că necesarul de personal rămâne ridicat în numeroase sectoare economice.

Casele istorice au nevoie de mâini pe care piața nu le găsește ușor

În centrul Iașului, problema meseriașilor specializați are o miză suplimentară: conservarea patrimoniului arhitectural. Acoperișurile vechi, ornamentele metalice și îmbinările tradiționale nu pot fi reparate întotdeauna prin tehnicile utilizate la construcțiile moderne.

În 2026, Asociația Monumentum, implicată în programul Ambulanța pentru Monumente, avertiza asupra lipsei acute de meșteri și tehnicieni în domeniul restaurării.

Complexitatea acestor intervenții este ilustrată și de lucrările efectuate la acoperișul Corpului A al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, unde a fost utilizat un aliaj de titan-zinc avizat pentru monumente istorice. Intervenția, relatată în 2017, arată cât de importante sunt materialele și competențele specializate.

Salarii între 5.000 și 9.000 de lei

Ghidul Salarial eJobs 2026, realizat pe baza a peste 50.000 de înregistrări, arată că un office manager câștigă în medie 5.000 de lei net lunar, la fel ca un instalator sau electrician. Un sudor ajunge la 5.500 de lei, un manager de achiziții la 8.000 de lei, iar un diriginte de șantier la 9.000 de lei.

În cazul meseriașilor independenți, veniturile depind de complexitatea lucrărilor și de numărul comenzilor. Restaurarea unui mobilier valoros sau executarea unor elemente metalice speciale poate aduce încasări importante. Din acestea trebuie însă scăzute materialele, transportul, echipamentele, taxele și cheltuielile atelierului.

Cine va repara Iașul peste zece ani?

Adevărata criză nu privește numai costul lucrărilor, ci și transmiterea meseriilor între generații. Un restaurator de mobilier sau un tinichigiu specializat în clădiri istorice nu se formează în câteva săptămâni. Are nevoie de practică, îndrumarea unui specialist și ani de experiență.

În vreme ce orașul continuă să pregătească absolvenți pentru economia serviciilor, meseriile care întrețin clădirile, mobilierul și patrimoniul construit au nevoie de noi generații de profesioniști.

Dan DIMA