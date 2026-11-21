* turismul medical inversat pune clinicile din Iași în concurență cu cele din Chișinău și Ungheni * implanturile și coroanele dentare pot costa considerabil mai puțin peste graniță

Pentru un implant dentar, diferența dintre două clinici de pe cele două maluri ale Prutului poate depăși 2.000 de lei. Într-o piață în care refacerea danturii ajunge să coste cât o mașină second-hand, tarifele din Republica Moldova oferă o alternativă pacienților ieșeni.

Un implant de 6.000 de lei moldovenești, față de 3.647 de lei la Iași

Un implant dentar este un bun exemplu al diferenței de preț. Centrul Implantologic Chișinău afișează un tarif de pornire de 6.000 de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 1.594 de lei românești. La Life Dental Spa Iași, un implant Sweden & Martina este listat la 3.647 de lei. Diferența nominală depășește 2.050 de lei, respectiv 56%. Sunt însă sisteme diferite, iar prețurile nu includ neapărat aceleași servicii. O altă clinică din Chișinău, CityDent, are afișat un implant la 4.800 de lei moldovenești, adică aproximativ 1.275 de lei românești. La Iași, prețul mediu al implantului, calculat din ofertele publicate de clinicile locale, este de aproximativ 2.750 de lei. Diferența ajunge la 54%, înainte de costul coroanei și al celorlalte etape ale tratamentului.

Coroanele dentare, alte sute de lei economisite

Diferențele continuă la lucrările protetice. Centrul Implantologic Chișinău anunță coroane din zirconiu de la 2.500 de lei moldovenești, aproximativ 664 de lei românești. În Iași, Anghele Dental publică un tarif de 1.195 de lei pentru o coroană integrală din zirconiu. Diferența este de 531 de lei, adică 44%. Pentru șase coroane, calculul teoretic indică o economie de aproape 3.200 de lei, dacă lucrările sunt comparabile. Dar piața nu este uniformă. La alte clinici din Chișinău, coroanele din zirconiu ajung la 5.000–7.000 de lei moldovenești, ceea ce poate elimina avantajul financiar.

Medicina estetică, un alt serviciu căutat

La procedurile estetice, diferențele sunt mai puțin spectaculoase decât sugerează reputația serviciilor ieftine de peste Prut. BeautySphera Chișinău afișează pentru augmentarea buzelor tarife între 3.900 și 5.100 de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 1.036–1.355 de lei românești. La MSQUARED Iași, o procedură de volumizare facială cu un mililitru de Stylage costă 1.200 de lei. Produsele și indicațiile diferă, astfel încât comparația nu stabilește un câștig sigur pentru pacient. Pentru toxina botulinică, unele clinici din Chișinău publică prețuri de 1.800–2.500 de lei moldovenești pe zonă, aproximativ 478–664 de lei românești. În Iași există oferte care pornesc de la aproximativ 580 de lei pe zonă. Prin urmare, nu orice deplasare peste Prut aduce o economie.

Analizele de sânge răstoarnă comparația

La laboratoare, povestea este diferită. În Chișinău, testul TSH costă de la 150 de lei moldovenești, aproximativ 40 de lei românești. La Synevo România, analiza este afișată la 56 de lei. Economia maximă în această comparație este de numai 16 lei, insuficientă pentru a justifica singură un drum internațional.

Și mai relevantă este vitamina D: în Chișinău, laboratoarele listează tarife între 400 și 570 de lei moldovenești, echivalentul a 106–151 de lei românești. Synevo România afișează un tarif de 75 de lei. Așadar, unele analize sunt chiar mai scumpe peste Prut.

Cât costă, de fapt, un tratament peste graniță

Economia de pe deviz nu este întotdeauna economia finală. Transportul, timpul petrecut la frontieră, eventualele cazări și vizitele repetate trebuie adăugate costului medical. La implanturi, tratamentul presupune mai multe etape, uneori separate de luni întregi.

Pentru Ungheni există clinici care promovează inclusiv implanturi dentare complete de la 7.000 de lei moldovenești, aproximativ 1.859 de lei românești. Oferta trebuie însă confirmată printr-un deviz individual, pentru a stabili exact ce include.

Piața medicală de peste Prut pune astfel o întrebare incomodă clinicilor private din Iași: cât din prețul tratamentului reprezintă costul medical și cât reprezintă poziționarea comercială? Teona SOARE