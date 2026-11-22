Treizeci și unu de baloane oranj, câte unul pentru fiecare dintre cele 31 de femei comemorate ca victime ale violenței în România, în acest an, au fost lansate spre cer, duminică seară, în fața Operei Naționale Române Iași. Clădirea a fost iluminată în oranj, iar pantofii roșii așezați pe esplanadă au amintit de femeile care nu se mai întorc acasă. Evenimentul „Spune NU violenței. Rupe tăcerea!”, organizat de Clubul Inner Wheel Iași, a fost un apel la solidaritate, curaj și responsabilitate.

Manifestarea, desfășurată pe 22 noiembrie, în apropierea Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, specialiști, profesori, elevi și membri ai comunității ieșene. Evenimentul a fost organizat de Clubul Inner Wheel Iași, în parteneriat cu Opera Națională Română Iași și Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară.

„Violența nu începe întotdeauna cu o lovitură. Uneori începe cu o umilință, cu o amenințare sau cu frica de a vorbi. Prin acest eveniment vrem să le transmitem femeilor care trăiesc asemenea experiențe că nu sunt singure. Solidaritatea înseamnă mai mult decât compasiune. Înseamnă să observăm, să ascultăm, să intervenim și să oferim sprijin. Tăcerea nu protejează victima, ci îi dă agresorului puterea de a continua”, a transmis Cristina Cioancă, președinta Clubului Inner Wheel Iași.

Opera Iași, alături de comunitate

Tenorul Andrei Fermeșanu, managerul Operei Naționale Române Iași, a subliniat că instituția s-a alăturat inițiativei imediat ce i-a fost propusă, din convingerea că fenomene precum violența domestică pot fi combătute numai prin efortul comun al societății. „Cultura are și o responsabilitate socială, dincolo de misiunea artistică”, a spus tenorul, reafirmând disponibilitatea Operei de a susține oricând asemenea cauze..

Un mesaj ferm a venit din partea reprezentantei Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Ramona Nechifor, care a îndemnat victimele violenței domestice să se adreseze imediat poliției, fără ezitare și fără să mai accepte vreo formă de abuz: „Teama, rușinea sau speranța că agresorul se va schimba nu trebuie să împiedice solicitarea ajutorului”.

La rândul său, avocata Laura Chiticariu, reprezentanta Fundației Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, a împărtășit din experiența anilori în care a lucrat alături de femei victime ale violenței domestice: „Tăcerea nu le protejează pe femei, ci, mult prea des, îi protejează pe agresori. Solidaritatea trebuie transformată în acțiune concretă, astfel încât nicio femeie să nu fie obligată să aleagă între teamă și libertate. Combaterea violenței este responsabilitatea întregii comunități, nu doar a victimelor”.

Trei elevi au vorbit despre curaj și demnitate

Educația a avut un loc important în program. Carina Ailoae, Iuliana-Maria Miclăuș și Cristian-Antonio Vasiliniuc au adus în fața publicului perspectiva tinerei generații asupra respectului, demnității și dreptului fiecărei persoane de a trăi fără teamă.

Elevii au reprezentat Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, instituții care au susținut inițiativa prin implicarea conducerilor și a cadrelor didactice. Un moment emoționant a fost oferit prin intermediul unui videoclip realizat de Monica Ailiesei, prim-balerină a Operei Iași și membră a Clubului Inner Wheel Iași. Prin dans, ea a transmis un mesaj despre suferință, vulnerabilitate și speranță.

Pantofii roșii și cele 31 de baloane ale memoriei

Pe esplanada Operei au fost așezați pantofi roșii, simbol internațional al femeilor ucise. Instalația își are originea în Mexic, unde artista Elina Chauvet, marcată de uciderea propriei surori, a expus în 2009, la Ciudad Juárez, 33 de perechi de pantofi vopsiți în roșu.

Pantofii goi simbolizează absența femeilor cărora violența le-a luat viața. Roșul evocă sângele, dar și iubirea, visele și poveștile întrerupte.

În cadrul manifestării de la Iași, iluminarea în oranj a clădirii Operei a completat acest omagiu. Oranjul este culoarea internațională a campaniei de eliminare a violenței împotriva femeilor.

Finalul evenimentului a fost marcat de lansarea a 31 de baloane oranj, fiecare dedicat uneia dintre cele 31 de femei comemorate ca victime ale violenței în România, de la începutul anului. Dincolo de mesajele rostite, de pantofii roșii și de luminile care au îmbrăcat fațada Operei, a rămas imaginea celor 31 de baloane ridicându-se spre cer.

Treizeci și unu de baloane. Treizeci și una de vieți curmate. Și o întrebare care ar trebui să ne privească pe toți: câte femei trebuie să mai moară înainte ca tăcerea să înceteze?

Maura ANGHEL