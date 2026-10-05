Arsenalul uitat al războaielor. Mii de elemente de muniție, scoase din pământ, la Iași

* lista este cutremurătoare: proiectile, grenade ofensive și defensive, mine antitanc și antipersonal, bombe de aruncător și de aviație, grenade antitanc, lovituri de aruncător de grenade și muniție de infanterie

Un adevărat arsenal rămas în pământ de zeci de ani a fost descoperit, zilele trecute, în pădurea Stroiești, comuna Todirești, iar intervenția pirotehnicienilor ieșeni a fost esențială pentru îndepărtarea pericolului.

Pe 4 octombrie 2026, echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași a ajuns în zonă după ce a fost semnalată prezența unor elemente de muniție neexplodată. Ceea ce părea o descoperire izolată s-a transformat rapid într-o misiune de amploare.

Pirotehnicienii au identificat și ridicat aproximativ 70 de elemente de muniție, printre acestea aflându-se proiectile perforante și explozive de diferite calibre, bombe de aruncător, o grenadă defensivă și muniție de infanterie.

Operațiunea s-a desfășurat pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Fiecare obiect a fost tratat ca un potențial pericol, ridicat și transportat în condiții de siguranță pentru depozitare și distrugere.

Pericolul nu este însă o excepție. Cifrele centralizate de ISU Iași arată dimensiunea impresionantă a fenomenului.

182 de misiuni și peste 3.400 de elemente de muniție

Până la data de 4 octombrie, echipa pirotehnică a ISU Iași a executat 182 de misiuni. Dintre acestea, 173 au fost intervenții de asanare, iar alte 9 au vizat distrugerea muniției deja recuperate.

În total, pirotehnicienii au verificat și asanat nu mai puțin de 40.480 de metri pătrați de teren, în urma operațiunilor fiind raportate 3.470 de elemente de muniție.

Lista este cutremurătoare: proiectile, grenade ofensive și defensive, mine antitanc și antipersonal, bombe de aruncător și de aviație, grenade antitanc, lovituri de aruncător de grenade și muniție de infanterie.

Pericolul poate apărea chiar lângă copii

În spatele cifrelor sunt însă oameni. Sunt păduri, terenuri agricole și zone în care ieșenii merg la muncă, la plimbare sau ies cu familia. Un obiect aparent ruginit și abandonat poate ascunde în continuare un pericol mortal.

De aceea, autoritățile transmit un avertisment extrem de important: muniția descoperită nu trebuie atinsă, lovită, mutată sau demontată. Nu trebuie aruncată în foc și nici transportată acasă.

Cel care face o asemenea descoperire trebuie să se îndepărteze, să îi țină și pe ceilalți la distanță și să sune imediat la 112.

Iar copiii trebuie învățați să nu atingă niciodată astfel de obiecte și să anunțe imediat un adult.

Un gest aparent banal poate face diferența dintre o simplă descoperire și o tragedie. Dacă vedeți un obiect care seamănă cu muniția, nu vă apropiați. Lăsați specialiștii să intervină. Andrei TURCU