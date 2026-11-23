Vremea se răstoarnă brutal în România! Săptămâna aceasta aduce o schimbare radicală a condițiilor meteorologice, cu precipitații în aproape toate regiunile, temperaturi în scădere și primele episoade de ninsoare inclusiv în zonele de câmpie. Toamna își pierde teren în fața unui val de aer rece, iar meteorologii avertizează că urmează zile cu vreme mohorâtă și surprize de iarnă.

Un ciclon format în zona Mării Adriatice va împinge precipitațiile peste țara noastră, iar în regiunile unde temperaturile scad suficient, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Cele mai expuse sunt zonele din Moldova și Transilvania, unde sunt așteptate primele episoade de ninsoare, în timp ce în restul țării vor predomina ploile.

Nici temperaturile nu mai seamănă cu cele din ultimele perioade. Maximele termice vor coborî în mare parte din țară, urmând să se situeze în jurul valorii de 6-7 grade Celsius, iar senzația de frig va fi accentuată de umezeală și vânt.

Și mai rău ar putea fi în a doua parte a săptămânii, când un al doilea ciclon, care va pătrunde în România prin sud-vest, este așteptat să aducă un nou val de precipitații. Oltenia și vestul Munteniei ar putea avea parte de ninsori, avertizează meteorologii ANM.

România intră, așadar, într-un episod de vreme rece, instabilă și capricioasă, cu ploi, lapoviță, ninsoare și temperaturi care dau semnalul unei ierni tot mai insistente.