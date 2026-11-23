O nouă investiție uriașă este pregătită la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași. Primăria scoate la bătaie peste 35,8 milioane de lei, fără TVA, pentru extinderea unității de învățământ, amenajarea unei piste de alergare și construirea unor spații destinate activităților sportive în aer liber. Cu TVA inclus, valoarea contractului depășește 42 de milioane de lei, adică aproximativ 8 milioane de euro.

Licitația a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar firmele interesate au termen până la 14 ianuarie 2027 pentru depunerea ofertelor.

Contractul vizează o intervenție amplă asupra infrastructurii liceului, nu doar o simplă cosmetizare a spațiului școlar. Conform documentației tehnice, proiectul prevede construirea a două corpuri noi: unul de legătură, cu regim de înălțime P+1, și un al doilea, cu subsol, parter și două etaje (S+P+2E). Investiția va permite creșterea capacității educaționale și modernizarea condițiilor în care învață elevii.

Dar șantierul nu se oprește la sălile de clasă. Planul municipalității include amenajarea unei piste de alergare, spații pentru activități sportive în aer liber, lucrări de sistematizare verticală și amenajări exterioare.

Valoarea estimată a contractului este de 35.862.026,48 lei, fără TVA. Din această sumă, peste 8.000 de lei sunt prevăzuți pentru amenajarea terenului, iar 155.000 de lei pentru protecția mediului și refacerea amplasamentului.

Autoritățile susțin că investiția urmărește creșterea performanței educaționale și crearea unui mediu modern, adaptat nevoilor elevilor. Rămâne ca licitația să desemneze constructorul, iar promisiunea de modernizare să se transforme în clădiri, spații sportive și condiții mai bune pentru generațiile de elevi care vor trece prin băncile liceului.

Carmen DEACONU