* de Ziua Mondială a Profesorilor, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași le oferă cadrelor didactice din întreaga țară a doua lucrare realizată de profesorii școlii * este vorba despre ghdiul „Arhitectura învățării inteligente”, construit din experiențe de clasă și resurse educaționale care folosesc inteligența artificială

Inteligența artificială intră deja în lecțiile de română, matematică, științe, limbi străine, informatică sau consiliere, însă miza nu mai este simpla folosire a unui instrument digital. Profesorii LIIS propun un model în care AI devine asistent, sursă de comparație și instrument de explorare, fără să înlocuiască profesorul, gândirea critică sau relația directă cu elevul.

De Ziua Mondială a Profesorilor, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași transformă urarea tradițională într-un instrument concret de lucru. Profesorilor din întreaga țară le este oferită lucrarea „Arhitectura învățării inteligente. Ghidul resurselor educaționale AI dezvoltate de LIIS”, coordonată de prof. dr. Maria Rados și prof. dr. Mihaela-Adina Romanescu. Volumul a apărut în 2026 și este construit ca o colecție de activități aplicate, dezvoltate pentru utilizarea inteligenței artificiale în procesul educațional. Ghid Arhitectura invatarii inte…

Mesajul transmis de directoarea LIIS, Mihaela-Adina Romanescu, plasează profesorul în centrul acestei transformări: „Dragi colegi din întreaga țară, cu ocazia Zilei Mondiale a Profesorilor, dorim să vă transmitem încrederea că sunteți liderii învățării! La mulți ani! Cu recunoștință vă oferim în dar a II-a lucrare realizată de profesorii cancelariei LIIS, pentru a vă susține pe fiecare dintre dumneavoastră în demersul continuu de a valorifica noile tehnologii în educație pentru a ști cum să rămânem conectați între noi, profesorii cu elevii și părinții acestora, dar eficientizând învățarea, rămânând autentici și unici”.

De la „Hanu Ancuței” la grafuri și joburile viitorului

Ghidul nu tratează AI ca pe o disciplină separată. Inteligența artificială este introdusă în lecții deja existente, în contexte foarte diferite. Cuprinsul merge de la Limbă și comunicare la Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Educație fizică, sport și sănătate, Tehnologii și Consiliere și orientare. Printre temele incluse apar „Hanu Ancuței”, „O scrisoare pierdută”, etnogeneza românească, reacții chimice, grafuri, crearea unui website cu AI, NotebookLM, starea de bine a elevilor în mediul digital și influența inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Una dintre lecțiile de limba română îi pune, de exemplu, pe elevii de clasa a X-a să compare propria interpretare a textului din „Hanu Ancuței” cu analiza produsă de un model AI. Scopul declarat este dezvoltarea gândirii critice și a capacității de interpretare, nu obținerea rapidă a unui răspuns. Iar experiența de clasă arată și limitele tehnologiei: în aceeași activitate sunt consemnate informații biografice eronate furnizate de ChatGPT, tocmai pentru ca elevii să învețe că răspunsul generat de AI trebuie verificat, nu preluat automat.

AI trebuie să ajute profesorul, nu să gândească în locul elevului

Aceasta este, de fapt, linia care traversează întregul volum. În prefață, prof. univ. dr. Adrian Iftene, de la Facultatea de Informatică a UAIC, subliniază că inteligența artificială poate personaliza învățarea, oferi feedback rapid și sprijini profesorii în proiectarea unor activități mai dinamice. Dar ghidul insistă asupra unei condiții: tehnologia trebuie integrată într-un cadru pedagogic coerent și responsabil. Exemplele nu ocolesc riscurile. Profesorii vorbesc despre acceptarea pasivă a răspunsurilor AI, dependența de instrumentele digitale, distragerea atenției și necesitatea monitorizării constante. În același timp, observă avantajele: feedback rapid, comparația dintre perspective, dezvoltarea competențelor de formulare a prompturilor și posibilitatea de a transforma AI într-un pretext pentru dezbatere și verificare. Poate cea mai importantă idee a „Arhitecturii învățării inteligente” este tocmai aceasta: școala nu trebuie să aleagă între profesor și inteligența artificială. Trebuie să învețe cum să folosească tehnologia fără să piardă ceea ce nu poate fi automatizat ușor – relația dintre oameni, discernământul, curiozitatea și capacitatea elevului de a construi singur un răspuns.

Maura ANGHEL