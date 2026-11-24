* patru parohii din municipiul Iași și trei din județ se află în sărbătoare miercuri, 25 noiembrie, când calendarul ortodox consemnează prăznuirea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina * considerată protectoarea elevilor, studenților și a celor care își caută drumul în viață, tânăra din Alexandria a rămas în istoria creștinismului drept un simbol al inteligenței, curajului și libertății de conștiință

Șapte comunități parohiale ieșene îmbracă haine de sărbătoare pe 25 noiembrie 2026, în ziua dedicată uneia dintre cele mai cunoscute mucenițe ale creștinătății. Sfânta Ecaterina, care, potrivit tradiției bisericești, a murit la numai 18 ani, este cinstită deopotrivă pentru credința sa și pentru extraordinara pregătire intelectuală. Într-o lume în care femeile aveau acces limitat la educație, tânăra a avut curajul să înfrunte autoritatea imperială romană prin puterea argumentelor.

Șapte biserici ieșene, în sărbătoare

Potrivit calendarului oficial al Arhiepiscopiei Iașilor, în municipiu își sărbătoresc hramul parohiile „Sfânta Ecaterina”, „Sfântul Gheorghe” – Lozonschi, „Sfântul Apostol Toma” – Toma Cozma și „Sfântul Lazăr”. În județ, sărbătoarea reunește comunitățile ortodoxe din Ruginoasa, Boroșești și Ulmi.

Cultul Sfintei Ecaterina are rădăcini adânci în istoria religioasă a Iașului. Biserica Lozonschi, situată pe strada Cloșca, a fost ridicată în anul 1800 de boierul Iordachi Lozonschi și soția sa, Ecaterina, pe amplasamentul unui lăcaș de cult mai vechi. Sfânta este ocrotitoarea bisericii alături de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. O altă mărturie a acestei tradiții este Biserica „Sfântul Lazăr”, monument istoric construit în jurul anului 1785, care păstrează două hramuri: Învierea lui Lazăr și Sfânta Ecaterina.

Legătura credincioșilor ieșeni cu mucenița din Alexandria a fost întărită în octombrie 2018, când, cu prilejul pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, la Iași a fost adusă din orașul grecesc Katerini mâna dreaptă a Sfintei Ecaterina.

Tânăra de 18 ani care a înfruntat un imperiu

Provenită dintr-o familie aristocrată din Alexandria Egiptului, Ecaterina a primit o educație deosebită. A studiat filosofia, retorica și medicina, dobândind cunoștințe care i-au permis să participe la dezbaterile intelectuale ale vremii.

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, tânăra a contestat public practicile religioase impuse de autoritățile romane. Potrivit relatărilor hagiografice, împăratul a convocat 50 de filosofi și retori pentru a-i combate convingerile. Ecaterina a reușit însă să îi convingă pe aceștia să îmbrățișeze creștinismul.

Nici promisiunile unei vieți privilegiate, nici amenințările și tortura nu au determinat-o să renunțe la credință. A fost condamnată la moarte, iar roata cu țepi, instrumentul de tortură amintit în scrierile bisericești, a devenit unul dintre simbolurile sale iconografice.

Tradiția creștină consemnează că trupul muceniței a ajuns în Muntele Sinai, unde se află astăzi una dintre cele mai vechi și mai cunoscute mănăstiri ale lumii creștine.

Sfânta căreia i se roagă elevii și studenții

Sfânta Ecaterina este considerată ocrotitoarea celor care studiază, a dascălilor, filosofilor și tinerelor necăsătorite. Credincioșii îi cer ajutorul pentru reușita la examene, dobândirea înțelepciunii, depășirea încercărilor și întemeierea unei familii.

Sărbătoarea are loc în perioada Postului Crăciunului, fiind asociată cu rugăciunea, milostenia și participarea la slujbele religioase. Tot pe 25 noiembrie își celebrează onomastica persoanele care poartă numele Ecaterina, Caterina, Cătălina, Cătălin, Catinca, Catrina și alte derivate.

Maura ANGHEL