Un nou drum de acces către Aeroportul Internațional Iași, dinspre cartierul Tătărași, revine în atenția autorităților locale, dar cu o surpriză deloc plăcută: investiția s-a scumpit considerabil. Primăria a prezentat o nouă estimare financiară, majorată cu aproape 65% față de anul 2022, când Consiliul Local Iași a aprobat modernizarea primilor metri ai traseului.

Proiectul ajunge vineri, 27 noiembrie 2026, pe masa consilierilor locali, care vor vota Documentația de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), indicatorii tehnico-economici și devizul general. Dacă în octombrie 2022 primul tronson era estimat la 6,5 milioane de lei, acum costurile au ajuns la 10,7 milioane de lei, cu TVA inclus. Diferența este de 4,2 milioane de lei!

Municipalitatea explică majorarea prin scumpirea materialelor de construcții, a combustibililor și a manoperei, dar și prin creșterea TVA. Din suma totală, aproximativ 7,5 milioane de lei reprezintă lucrările propriu-zise, în timp ce devizul include și o rezervă bugetară de circa 2,2 milioane de lei, care va putea fi utilizată numai în cazul apariției unor situații neprevăzute.

Primăria a împărțit traseul în două tronsoane

Noua legătură rutieră avea ca punct de plecare strada Aurel Vlaicu și va asigura accesul către aerogară dinspre sud. Primăria a împărțit traseul în două tronsoane, iar documentația aflată acum în dezbatere vizează prima porțiune, pe străzile Holboca și Aeroportului, până la intersecția cu strada Marginii.

Pe acest segment, cu o lungime de aproximativ 638 de metri, șoferii vor beneficia de câte o bandă de circulație pe sens, pe un carosabil cu lățimea de șapte metri. Proiectul mai prevede refacerea trotuarelor și amenajarea infrastructurii necesare pentru preluarea apelor pluviale.

Traseul face parte dintr-un proiect mai amplu, strada Aeroportului fiind prevăzută pentru modernizare pe o lungime totală de 1.630 de metri. Întreaga investiție urmărește crearea unei alternative de circulație între Tătărași și Aeroportul Internațional Iași.

Însă, până la apariția utilajelor pe șantier mai este cale lungă! Primăria trebuie mai întâi să asigure finanțarea, după care va organiza o licitație pentru desemnarea constructorului. Termenul estimat de execuție este de șase luni și va începe să curgă abia odată cu demararea efectivă a lucrărilor. Carmen DEACONU