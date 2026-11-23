Artiștii se unesc la Iași pentru a salva vocea unei profesoare de canto

* zeci de muzicieni din România și Republica Moldova vor cânta, pe 25 noiembrie, pentru Andra Dan, profesoară de canto diagnosticată cu cancer * artista are nevoie de bani pentru o intervenție chirurgicală

O profesoară care și-a dedicat viața muzicii are acum nevoie ca alte voci să se facă auzite pentru ea. Miercuri, 25 noiembrie, de la ora 18.00, Sala Eminescu a Hotelului Traian din Iași va găzdui concertul caritabil „Artiști pentru o voce”, organizat pentru strângerea fondurilor necesare tratamentului și operației Andrei Dan.

O viață dedicată muzicii, o luptă pentru sănătate

Pentru Andra Dan, muzica a însemnat ani de muncă, repetiții și ore petrecute alături de cei care au vrut să învețe să cânte. Acum, profesoara de canto trece printr-o încercare dificilă, după ce a fost diagnosticată cu cancer. Urmează un tratament chimioterapic, iar apoi va avea nevoie de o intervenție chirurgicală pentru care este necesar un sprijin financiar important.

Colegii de breaslă au decis să nu rămână spectatori. Au pus la cale un concert în care talentul devine o formă concretă de solidaritate, iar fiecare contribuție poate ajuta la acoperirea cheltuielilor medicale.

Evenimentul, intitulat „Artiști pentru o voce”, este organizat de TryA, un grup implicat în proiecte culturale și caritabile. Inițiativa reunește zeci de interpreți, instrumentiști, elevi, studenți și profesori, mobilizați în jurul aceleiași cauze: sprijinirea unei colege care are nevoie de ajutor pentru a-și continua lupta cu boala.

Zeci de artiști, o singură cauză

Pe scenă vor urca muzicieni din Iași, din alte zone ale Moldovei și din Republica Moldova. Organizatorii au pregătit un program care traversează mai multe genuri muzicale, de la jazz și muzică lăutărească veche până la folclor autentic, piese pop românești și internaționale.

Publicul va asculta și cântece de iarnă și colinde, într-un spectacol completat de momente de dans contemporan. Diversitatea repertoriului reflectă mobilizarea unor artiști cu experiențe și stiluri diferite, dar care au acceptat să participe la același demers umanitar.

Acompaniamentul soliștilor va fi asigurat de trei formații: Music&Friends by Aurelian, Jazz ’N Mahala și IA ȘI Tarafu’. Alături de muzicienii consacrați vor evolua și tineri aflați la începutul drumului artistic, dar și profesori, într-o întâlnire între generații construită în jurul muzicii.

Concertul aduce în fața publicului o comunitate profesională în care solidaritatea depășește granițele unei instituții sau ale unui oraș. Participarea artiștilor din Republica Moldova extinde inițiativa dincolo de Prut, transformând evenimentul într-un gest comun de sprijin.

Clara DIMA