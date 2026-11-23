O descoperire periculoasă a fost făcută luni dimineață, 23 noiembrie 2026, pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Iași. În timpul unor lucrări de săpătură, muncitorii au dat peste o bombă de aviație rămasă neexplodată, provenită din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

La fața locului a fost solicitată echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași. În urma operațiunilor de cercetare, identificare și asanare, desfășurate pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, specialiștii au descoperit o bombă de aviație exploziv-brizantă, de proveniență germană, cântărind nu mai puțin de 50 de kilograme.

Descoperirea readuce în atenție pericolul reprezentat de muniția neexplodată, care continuă să existe în sol chiar și la zeci de ani după încheierea conflictelor armate. Astfel de dispozitive pot provoca explozii devastatoare dacă sunt lovite, deplasate sau manipulate necorespunzător.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași le reamintește cetățenilor că, în cazul descoperirii unor obiecte suspecte, trebuie să oprească imediat lucrările, să nu atingă și să nu încerce să deplaseze muniția, să se îndepărteze de zonă și să anunțe de urgență autoritățile, apelând numărul 112.

Un obiect care poate părea doar o relicvă a trecutului se poate transforma, în câteva secunde, într-un pericol mortal! Andrei TURCU