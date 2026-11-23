Sărbătorile de Iarnă vin și în acest an cu un ajutor din partea Primăriei, care pregătește distribuirea tichetelor sociale valorice pentru aproximativ 12.400 de persoane vârstnice cu venituri reduse. Campania, organizată prin Direcția de Asistență Socială, a ajuns la cea de-a XXIV-a ediție și le oferă beneficiarilor un sprijin financiar în pragul sărbătorilor.

Cine intră în posesia tichetelor? Pensionarii de drept și cei pensionați pe caz de boală ale căror pensii cumulate nu depășesc 1.800 de lei inclusiv. Fiecare beneficiar va primi un carnet în valoare de 100 de lei, format din 10 tichete a câte 10 lei.

Există însă câteva condiții obligatorii: solicitanții trebuie să figureze în baza de date a Casei Județene de Pensii, să aibă domiciliul în municipiul Iași și să se afle în plată cu pensia aferentă lunii noiembrie 2026.

Distribuirea începe pe 7 decembrie 2026 și se încheie pe 5 martie 2027! Tichetele vor putea fi ridicate de luni până vineri, între orele 8:30 și 15:30, de la următoarele puncte, în funcție de domiciliu:

Copou – Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, strada Codrescu nr. 6;

Centru și Gară – Cantina de Ajutor Social, strada Sfântul Andrei nr. 70;

Podu Roș și Bularga – Direcția de Asistență Socială, șoseaua Națională nr. 43;

Nicolina I și II – Centrul de Cartier Nicolina, strada Petre Țuțea nr. 2;

Păcurari – Centrul de Cartier Păcurari, șoseaua Păcurari nr. 34;

Tătărași, Metalurgie și Tudor Vladimirescu – Centrul de Cartier Tătărași, strada Vasile Lupu nr. 8-2;

Alexandru cel Bun și Dacia – Centrul de Cartier Alexandru cel Bun, strada Tabacului nr. 1A;

Bucium și Frumoasa – Centrul de Cartier Frumoasa, bulevardul Poitiers nr. 20-22.

Pentru cei aproximativ 12.400 de pensionari eligibili, cele 100 de lei pot însemna un ajutor binevenit într-o perioadă în care fiecare leu contează. Carmen DEACONU