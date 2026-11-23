Primăria Iași pregătește o nouă investiție de peste un milion de lei în centrul orașului. Aproape 1,35 milioane de lei de la bugetul local vor fi alocate pentru ridicarea monumentului dedicat lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei înainte de Unirea Principatelor. Statuia va fi amplasată în apropierea Palatului Culturii, lângă Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc”, iar proiectul și indicatorii tehnico-economici ajung vineri, 27 noiembrie, pe masa consilierilor locali.

Ansamblul, cu o înălțime de 4,2 metri, va ocupa aproximativ 13 metri pătrați în partea de sud-est a scuarului, la circa 64 de metri de biserică și 74 de metri de Memorialul Revoluției din 1989.

Investiția vine însă cu o provocare importantă: amplasamentul se află în perimetrul fostei Curți Domnești, ceea ce impune cercetări arheologice înainte și în timpul lucrărilor. Municipalitatea a prevăzut aproape 96.800 de lei pentru săpăturile arheologice și alți 12.100 de lei pentru studiul de arheologie preventivă.

Patru luni de lucrări

Potrivit devizului realizat de firma Arc Design, lucrările de construcții și montaj sunt estimate la aproape 1,1 milioane de lei, cu TVA inclus. Durata estimată a execuției este de patru luni, însă calendarul poate fi influențat de descoperirile arheologice.

Inițial, au fost analizate șapte variante de amplasare, inclusiv una la intrarea în Parcul Expoziției din Copou, contestată public de primarul Mihai Chirica. În septembrie, Primăria a emis autorizația pentru amplasarea monumentului pe axa dintre turnul Palatului Culturii și Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc”, pe terenul municipalității, în afara curții bisericii.

Inițiativa ridicării monumentului a venit după repatrierea din Franța a rămășițelor pământești ale domnitorului. Reînhumarea acestuia la Iași urmează să fie programată după finalizarea lucrărilor.

Astfel, Iașul se pregătește să marcheze memoria ultimului domnitor al Moldovei printr-un monument amplasat într-una dintre cele mai importante zone istorice ale orașului. Rămâne ca votul consilierilor locali și cercetările arheologice să deschidă drumul către începerea efectivă a lucrărilor. Carmen DEACONU