Polițiștii rutieri din Iași au declanșat o serie de acțiuni pentru prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care transformă drumurile publice în adevărate pericole. Bilanțul este unul consistent: 56 de conducători auto au rămas fără permis, iar 23 de autovehicule au fost scoase din circulație până la remedierea deficiențelor tehnice.

Printre cazurile descoperite se numără doi bărbați, de 39 și 66 de ani, prinși la volan după ce consumaseră alcool. Unul dintre ei a fost depistat în comuna Strunga cu o concentrație de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cel de-al doilea, în vârstă de 66 de ani, a provocat un accident cu pagube materiale pe strada Sergent Grigore Ioan din municipiul Iași. Aparatul etilotest a indicat 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar bărbatul a refuzat recoltarea probelor biologice. Polițiștii au deschis dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Prioritatea în trafic, verificată la sânge

Pe 20 noiembrie, polițiștii Biroului Rutier Iași au organizat o acțiune pentru sancționarea șoferilor care nu acordă prioritate vehiculelor îndreptățite. Au fost verificate 16 autovehicule, efectuate 23 de testări alcoolscopice și aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 17.273 de lei. Patru amenzi au vizat neacordarea priorității, iar alte 16 sancțiuni au fost aplicate pentru diferite abateri. Au fost reținute șase permise de conducere.

Printre cei sancționați s-a numărat o femeie de 65 de ani, care nu a acordat prioritate unui vehicul aflat pe drumul prioritar. Aceasta a rămas fără permis pentru 60 de zile.

Nici pietonii nu au scăpat de controale

Pe 21 noiembrie, polițiștii au verificat respectarea regulilor de circulație de către pietoni. Au fost aplicate 36 de sancțiuni, dintre care 14 pentru abateri comise de pietoni și 22 pentru alte nereguli. Valoarea amenzilor a ajuns la 15.137 de lei. Totodată, au fost reținute patru permise de conducere.

Polițiștii le recomandă pietonilor să traverseze numai prin locurile permise, să respecte semnalizarea rutieră și să evite utilizarea telefonului mobil în timpul traversării. Andrei TURCU