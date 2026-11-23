* spectacolul ieșean inspirat de opera lui Oscar Wilde s-a jucat cu sala plină în capitala Irlandei * evenimentul a avut loc în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României

La aproape 4.000 de kilometri de Iași, actorii Teatrului Luceafărul au adus în fața publicului irlandez și a comunității românești una dintre cele mai apreciate producții ale instituției. „Uriașul egoist”, spectacol recompensat cu importante premii în România, a fost prezentat duminică, 22 noiembrie, la Dublin, chiar în orașul natal al scriitorului Oscar Wilde. Reprezentația s-a desfășurat cu toate locurile ocupate.

Oscar Wilde s-a întors acasă prin actorii ieșeni

Invitat de Ambasada României în Irlanda, Teatrul Luceafărul Iași a participat la programul cultural organizat la Dublin pentru celebrarea Zilei Naționale a României. Spectacolul „Uriașul egoist” a fost prezentat la Axis Ballymun Arts Centre, în limba română, cu supratitrare în engleză, în fața unui public format din copii, adolescenți și adulți, români și irlandezi.

Alegerea producției a avut o semnificație aparte. Oscar Wilde, autorul poveștii care stă la baza spectacolului, s-a născut la Dublin, iar readucerea operei sale în fața publicului irlandez, într-o interpretare realizată de artiști români, a transformat evenimentul într-un prilej de întâlnire între cele două culturi.

Montarea poartă semnătura regizorului Radu Nica, scenariul fiind realizat de Daniela Șilindean. Costumele sunt create de Cristina Milea, coregrafia îi aparține lui Florin Fieroiu, iar muzica este semnată de Vlaicu Golcea. Din distribuție fac parte Claudiu Gălățeanu, Alex Iurașcu, Ioana Iordache, Aurelian Diaconu, George Cocoș, Ioana Corban, Camelia Dilbea și Beatrice Volbea.

Producția propune o reinterpretare contemporană a poveștii lui Oscar Wilde, păstrând mesajul original, dar folosind mijloace scenice moderne, accesibile spectatorilor de toate vârstele.

De la premiile din România, la sala plină din Irlanda

Înaintea deplasării la Dublin, „Uriașul egoist” a adunat mii de spectatori în România, atât la sediul Teatrului Luceafărul, cât și în cadrul unor festivaluri importante. La Festivalul Gulliver din Galați, spectacolul a obținut Marele Premiu și Premiul pentru Regie.

Producția a mai fost prezentată la Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului din Constanța, la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași și la Festivalul Internațional „Zilele Teatrului Matei Vișniec” din Suceava.

Deplasarea în Irlanda a inclus și o întâlnire oficială la Ambasada României din Dublin. Artiștii și tehnicienii ieșeni au discutat cu ambasadorul României în Irlanda, Laurențiu Mihai Ștefan, și cu ministrul consilier Georgeta Bratu.

Discuțiile au vizat și posibilitatea dezvoltării unor parteneriate culturale viitoare, inclusiv între Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași și Festivalul de Teatru Dublin.

Aplauze pentru Iași, la 4.000 de kilometri de casă

Reprezentația din 22 noiembrie, programată la ora 14, a avut loc cu sala plină. Publicul a urmărit spectacolul în limba română, cu supratitrare în engleză, iar reacțiile spectatorilor au confirmat că povestea lui Oscar Wilde poate depăși barierele lingvistice și culturale.

„Atuul teatrului de-a fi o formă de artă vie care stabilește rapid conexiuni emoționale s-a adeverit și de această dată. Spectatorii de toate vârstele - copii, adolescenți, adulți - din comunitatea românească și cei irlandezi au fost încântați, și-au exprimat interesul prin participarea numeroasă, reacții și aplauzele de la final. Numele Iașului, al României s-au auzit și la 4000 de km de casă în preajma Zilei noastre Naționale”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, manager al Teatrului Luceafărul Iași.

Participarea la manifestările de la Dublin a adus teatrului ieșean o nouă apariție internațională, dar și perspectiva unor colaborări cu instituții și festivaluri din Irlanda. Pentru publicul românesc din diaspora, spectacolul a însemnat și o întâlnire cu teatrul de acasă, cu doar câteva zile înainte de 1 Decembrie.

Maura ANGHEL