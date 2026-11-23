Șoferii care speră să traverseze mai repede Prutul pe noul pod rutier de la Ungheni mai au de așteptat. Deși lucrările au început efectiv pe 15 septembrie 2026, autoritățile estimează că întregul obiectiv va putea fi recepționat abia în martie 2028. Podul nu va putea fi deschis circulației până când nu va fi finalizată și infrastructura aferentă punctului de trecere a frontierei, cele două componente fiind interdependente funcțional.

Autorizația de construire pentru Sectorul 1 a fost emisă la 17 iunie 2026, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost dat pe 15 septembrie. Calendarul oficial indică, astfel, un orizont de peste un an până la momentul în care șoferii ar putea beneficia efectiv de noua legătură rutieră peste Prut.

Drumurile de legătură ridică alte semne de întrebare

În paralel, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere derulează procedura pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind modernizarea DN 28G, proiect care include și sectorul din DJ 249A preluat în administrare de la Consiliul Județean Iași.

Documentația urmează să stabilească inclusiv capacitatea portantă a drumului, însă informațiile tehnice vor fi disponibile abia după finalizarea studiului.

Mai mult, trei proceduri de achiziție publică pentru elaborarea studiilor de fezabilitate privind modernizarea DN 28G au fost anulate în vara acestui an. Acestea vizau tronsoanele km 0+000 – km 2+111, km 2+111 – km 9+597 și km 17+674 – km 19+695.

Anularea licitațiilor complică, cel puțin procedural, pregătirea infrastructurii rutiere care ar trebui să asigure conectivitatea cu noul pod.

Investiția, prinsă în calendarul programului SAFE

Reprezentanții ministerului susțin că proiectul se încadrează în termenele programului SAFE, având în vedere calendarul contractual de implementare de 46 de luni și faptul că plățile către statele membre, în cadrul instrumentului european, pot fi aprobate până la 31 decembrie 2030.

Autoritățile afirmă că vor încerca să accelereze implementarea, obiectivul fiind decontarea integrală a investiției din fondurile aferente programului SAFE.

Până atunci, podul de la Ungheni rămâne un proiect în construcție, iar șoferii care așteaptă o nouă conexiune peste Prut trebuie să se raporteze la termenul estimat de martie 2028, fără ca acesta să reprezinte, deocamdată, o garanție a deschiderii efective a circulației în acea zi. Daniel BACIU