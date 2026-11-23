Captură uriașă de contrabandă în municipiul Iași, în toiul nopții! Polițiștii de frontieră au descoperit aproximativ un milion de țigarete transportate ilegal, în valoare de aproape 528.000 de lei. Pentru a opri autoutilitara suspectă, oamenii legii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare, după ce șoferul a refuzat să tragă pe dreapta și a încercat să lovească autospeciala Poliției de Frontieră.

Incidentul s-a petrecut luni, 23 noiembrie, în jurul orei 02:00, pe raza municipiului Iași. În timpul unei misiuni specifice, polițiștii au observat o autoutilitară care le-a atras atenția. Verificările în aplicația eDAC au scos la iveală că vehiculul avea înmatricularea suspendată.

La semnalele regulamentare de oprire, conducătorul auto a ignorat indicațiile polițiștilor și a încercat să acroșeze autospeciala, punând în pericol viața agenților. În aceste condiții, polițiștii de frontieră au executat mai întâi un foc de avertisment în plan vertical, apoi au tras asupra pneurilor autoutilitarei.

Nici focurile de armă nu l-au determinat pe șofer să oprească imediat. Acesta a pierdut în cele din urmă controlul vehiculului, iar la verificarea autoutilitarei a fost descoperită încărcătura impresionantă: aproximativ un milion de țigarete de contrabandă.

Marfa, evaluată la 527.986 de lei, și autoutilitara, în valoare de aproximativ 30.000 de lei, au fost indisponibilizate în vederea confiscării.

Polițiștii de frontieră au deschis o anchetă pentru infracțiunea de contrabandă, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale. Andrei TURCU