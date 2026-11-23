Două dintre cele mai importante unități sanitare din Iași, aflate în subordinea Consiliului Județean, au scos la concurs nu mai puțin de 12 posturi vacante, cu normă întreagă și contracte de muncă pe perioadă nedeterminată.

La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” sunt disponibile cinci posturi de asistent medical principal. Unul dintre acestea este destinat Secției de Oncologie Medicală și necesită studii postliceale sanitare. Alte două posturi, tot cu studii postliceale, sunt disponibile la ATI, în timp ce pentru celelalte două se solicită studii superioare, tot în cadrul secției ATI. Dosarele de concurs pot fi depuse până la 7 decembrie 2026.

Alte șapte posturi sunt scoase la concurs de Maternitatea „Cuza Vodă” – Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Iași. Angajările vizează Secțiile Obstetrică-Ginecologie I și III, Blocul de nașteri, Ambulatoriul integrat, Blocul operator și Compartimentul de Spitalizare de zi. Sunt disponibile atât posturi pentru candidați cu studii postliceale, cât și pentru cei cu studii superioare, inclusiv un post de debutant. Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 8 decembrie 2026.

În total, 12 oportunități de angajare în sistemul medical ieșean, toate pe perioadă nedeterminată. Cei interesați trebuie să consulte anunțurile oficiale ale celor două spitale pentru a afla condițiile de participare, documentele necesare și bibliografia concursurilor. Nicoleta ZANCU