* din cei 277 de candidați admiși la proba de interviu, au mai rămas de susținut această etapă doar 54 * cu alte cuvinte, marea confruntare pentru șefia unităților de învățământ se apropie de deznodământ

Cursa pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile din județul Iași intră în linie dreaptă! Cea de-a opta zi de interviuri, desfășurată luni, 23 noiembrie 2026, a adus note spectaculoase, rezultate surprinzătoare, o retragere și două absențe.

Vedeta zilei este candidatul pentru funcția de director al Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Hârlău, care a obținut nota maximă: 10! Nici la celelalte unități nu au lipsit punctajele impresionante. Un candidat pentru conducerea Liceului Tehnologic „Petre P. Carp” din Țibănești a primit 9,92, iar la Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” din Miroslava s-a înregistrat un spectaculos 9,87 pentru funcția de director adjunct.

Lista rezultatelor de top continuă cu note de 9,74 la Școala Gimnazială „Carmen Sylva” din Iași și la Școala Gimnazială „Veniamin Costachi” din Sinești, 9,72 la Bârnova, 9,62 la Grozești și 9,60 la Școala Gimnazială „Alecu Russo” din Iași.

Au existat însă și diferențe importante de punctaj. La Bârnova, pentru funcția de director, doi candidați au obținut 7,58, respectiv 7,10, ambii fiind declarați admiși. La Dumești, notele au fost 7,90 și 9,05, iar la Tansa un candidat a obținut 9,00, în timp ce altul nu s-a prezentat.

Bilanțul zilei: din ce 32 de candidați, 29 au fost declarați ADMIȘI, unul s-a retras, iar doi au absentat. Niciun candidat nu a fost respins.

Miza este uriașă, iar emoțiile cresc pe măsură ce lista celor care mai au de trecut prin interviu se scurtează.

Din 277 de candidați admiși la această probă, doar 54 mai așteaptă să-și susțină interviul. Pentru ceilalți, confruntarea cu una dintre cele mai importante etape ale concursului s-a încheiat! Carmen DEACONU