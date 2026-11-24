* două actrițe readuc în atenția publicului ieșean destinul unei generații marcate de război și de rupturile istoriei * spectacolul „Între două fronturi”, construit pe baza jurnalului și a poeziei scriitorului basarabean Sergiu Matei Nica, este dedicat Zilei Naționale a României

Un Chișinău care mai trăiește astăzi în paginile literaturii, mărturii despre război, destine frânte de istorie și neliniștile unui scriitor basarabean vor prinde viață pe scena Muzeului „Vasile Pogor” din Iași. Vineri, 27 noiembrie 2026, de la ora 16.00, sala Studio J a Casei Junimii va găzdui spectacolul-recital „Între două fronturi”, interpretat de actrițele Ana-Maria Bercu și Eliza Bercu-Bodeanu. Scenariul și regia îi aparțin celei din urmă.

Evenimentul face parte din programul cultural „Poduri de memorie: Chișinăul interbelic la Iași” și propune o recuperare prin mijloace teatrale a universului literar al lui Sergiu Matei Nica (1917–1973), poet, prozator și publicist basarabean.

Războiul, dincolo de paginile cărților de istorie

Construit la granița dintre teatru și poezie, spectacolul aduce în prim-plan dimensiunea personală a unor evenimente istorice care au schimbat destinul Basarabiei. Însemnările de jurnal ale scriitorului devin materie dramatică, dezvăluind frământările unui om care a traversat una dintre cele mai tulburi perioade ale secolului trecut.

Amintirile despre Chișinăul interbelic, portretele unor oameni apropiați, confesiunile și reflecțiile asupra războiului alternează cu versurile autorului. Din această întâlnire se conturează imaginea unei lumi în care istoria pătrunde brutal în existența individuală, modificând relații, aspirații și destine.

Titlul spectacolului dobândește astfel o dublă semnificație. Dincolo de confruntările militare, cele două fronturi reprezintă conflictele interioare ale omului, tensiunea dintre trecut și viitor, dintre memoria traumelor și nevoia de libertate.

Alegerea unui asemenea subiect în apropierea zilei de 1 Decembrie readuce în discuție inclusiv patrimoniul literar comun al României și Republicii Moldova, prin opera unor autori basarabeni care merită redescoperiți de publicul contemporan.

Actriță premiată în România și Columbia, pe scena ieșeană

Una dintre protagonistele recitalului, Ana-Maria Bercu, are o carieră artistică desfășurată în teatru, cinematografie și muzică. Absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, artista a câștigat, în 2014, premiul pentru cea mai bună actriță la Gala HOP.

Cinci ani mai târziu, performanța sa cinematografică a fost recompensată și pe plan internațional. Interpretarea rolului principal din scurtmetrajul „500” i-a adus trofeul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Medellín, Columbia.

Alături de ea va evolua Eliza Bercu-Bodeanu, actriță și regizoare cu o activitate artistică desfășurată atât în Republica Moldova, cât și în România, care a realizat și adaptarea scenică a scrierilor lui Sergiu Matei Nica.

Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Fundația Heritage 21, în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași, Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova și Compania Megagen-Moldova.

Maura ANGHEL