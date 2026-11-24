În perioada 19–23 octombrie 2026, Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și-a mutat lecțiile în laboratoare, muzee, natură și spații universitare. Elevii, de la grupa mică la clasa a XII-a, au participat la zeci de activități, de la ateliere de olărit și experimente la excursii, competiții și întâlniri de orientare în carieră. Săptămâna a inclus și manifestări din programul Zilelor Universității, organizate cu prilejul aniversării a 166 de ani de la înființarea UAIC.

Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” face parte dintr-un parcurs educațional fără echivalent în România: Universitatea ieșeană este prima din țară care are funcțional întregul ciclu preuniversitar, de la grădiniță la liceu. Diversitatea programului „Școala Altfel” reflectă acest parcurs complet.

De la „Micul cercetător” la explorarea universului

Pentru preșcolari, săptămâna a însemnat descoperire prin joc și experiențe concrete. Au participat la Festivalul toamnei, la ateliere de olărit cu un meșter olar și la un club de robotică. Au vizitat planetariul și Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a UAIC, au gătit la un atelier „Master chef” și au pășit „În lumea magică a experimentelor”. Activitatea „Pompierii, eroii noștri”, realizată cu reprezentanți ai ISU Iași, i-a învățat lecții de siguranță. „Licuricii reciclează”, „Vânătoare de comori” și „Călători prin lume – Japonia” au făcut din joc un instrument de învățare.

La clasele primare, experiențele au devenit mai ample. Elevii claselor a III-a au explorat capitala României printr-o excursie de trei zile, iar cei din clasele a II-a și a IV-a, Bucovina. Alții au vizitat Facultatea de Farmacie și Palatul Culturii, unde au rezolvat misiuni „Muzquest”, au întâlnit un scriitor în cadrul FILIT sau au aflat cum e la aeroport în „Povești cu aripi”. Programul a inclus și „Școala de empatie”, dedicată relației cu animalele străzii, un concurs interdisciplinar și parade de costume.

Știința se învață și în afara clasei

Elevii de gimnaziu au început săptămâna cu „Galeria sănătății – târg de toamnă”, apoi au făcut din oraș un laborator. Au vizitat Observatorul Astronomic al UAIC, Muzeul didactico-științific „Grigore Cobălcescu”, Facultatea de Fizică, Grădina Botanică și biblioteca veche a Universității din Iași. Au avut ateliere de fotografie, „Chimia culorilor toamnei” și „Știința distractivă”. Au existat și provocări mai neașteptate: scrabble alături de un club de profil sau un atelier de neuroștiințe din sport. Excursiile la Miclăușeni și Moldovița au adăugat explorarea patrimoniului cultural.

Pentru liceeni: de la Egg Drop Challenge la învățare automată

La liceu, programul a pus accent pe aplicarea cunoștințelor și pe pregătirea pentru pasul următor. „Egg Drop Challenge”, „Matematica sporturilor” și „Maraton IF” au cerut gândire de inginer și lucru în echipă. „Algoritmi la Bojdeuca lui Creangă” a adus informatica într-un loc neașteptat, iar în excursia „Legendele Ceahlăului”, în zona Durău, clasele au combinat natura cu literatura. Elevii au participat și la „Scriitori printre liceeni”, în cadrul FILIT 2026, și la o misiune LaserTag pentru „echipa perfectă”.

Pentru clasele terminale au fost prevăzute „Bacul de nota 10”, „Matematică aplicată” și „Computer Vision, Machine Learning: exemple de folosire”. Alte clase au lucrat la discursul public, argumentare și gândire critică. La atelierul „O călătorie, un buget, o aventură”, elevii au exersat gestionarea unui buget de călătorie.

Zilele Universității, în școala din campus

Pe tot parcursul săptămânii, activitățile s-au împletit cu programul Zilelor Universității, dedicat celor 166 de ani de la înființarea UAIC. Elevii au văzut Universitatea din interior, prin activități organizate împreună cu facultăți și servicii ale UAIC.

Marți, 20 octombrie, elevii claselor a XI-a au ajuns în laboratoarele Facultății de Chimie, la activitatea „Chimia are CHEM-are!”, cu demonstrații științifice susținute de cadre didactice și studenți.

Miercuri, 21 octombrie, elevii claselor a IX-a au făcut un tur ghidat al Corpului A și al campusului, în „Cunoaște-ți Universitatea!”. Elevii claselor I au mers la Palatul de la Ruginoasa, în periplul „Pe urmele lui Alexandru Ioan Cuza”, ca să descopere legătura dintre domnitor, Palatul Universitar și istoria instituției al cărei nume îl poartă. Elevii clasei a XII-a au participat, la liceu, la masa rotundă „Din pasiune pentru cunoaștere”, despre relația dintre gândirea științifică și reflecția filosofică, alături de Conf. univ. dr. Cristian Moisuc, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice. Seara, cadrele didactice ale liceului au participat la un workshop susținut de Conf. univ. dr. Oana Dănilă, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, despre sprijinirea emoțională a elevilor.

Joi, 22 octombrie, elevii clasei a V-a A au avut atelierul de orientare „UAIC, aproape de noi”, cu Alma Andrei, consilier în carieră al Universității. În aceeași zi, un grup de elevi a vizitat, în „UAIC really rocks”, Colecția de Mineralogie și Petrografie „Grigore Cobălcescu” și Muzeul Colecțiilor Paleontologice Originale, ale Facultății de Geografie și Geologie.

Vineri, 23 octombrie, elevii claselor a X-a au vizitat infrastructura de cercetare a Universității, în activitatea „Cer-CE-TARE la UAIC sau locul unde ideile devin știință”, organizată cu Institutul de Cercetări Interdisciplinare.

O comunitate educațională autentică

Elevii au lucrat cu specialiști universitari, cu instituții culturale și științifice și cu parteneri locali. Părinții au fost implicați în mai multe activități, între care „Festivalul Toamnei – Culori, gusturi și roade de toamnă”. Ideea e aceeași de la grădiniță la clasa a XII-a: o lecție despre știință poate începe cu un experiment, una despre responsabilitate cu o activitate de reciclare, una despre istorie cu o vizită la muzeu, iar una despre viitor cu o discuție despre facultate sau carieră.

În toate aceste activități, precum și în cele cotidiene, elevii sunt atât beneficiari, cât și parteneri permanenți, care contribuie constant la construirea unei comunități școlare dinamice, deschise și participative. O confirmare recentă a acestui aspect o reprezintă obținerea premiului I de către Consiliul Școlar al Elevilor Liceului UAIC la cea de-a treia ediție a Galei Elevului Ieșean, la categoria „Consiliul școlar al elevilor – pilon al inovației”. Distincția, acordată în cadrul evenimentului organizat de Consiliul Județean al Elevilor Iași pe 30 octombrie 2026, reprezintă nu doar o recunoaștere a activităților desfășurate în anul școlar precedent, ci și confirmarea faptului că, în Liceul UAIC, inițiativele elevilor sunt încurajate, ideile lor sunt ascultate, iar creativitatea și dorința de acțiune își găsesc contextul necesar pentru a se transforma în proiecte și activități valoroase.

O școală cu tradiție de pionierat

Diversitatea programului are rădăcini în istoria instituției. În spiritul pionieratului care a marcat istoria Universității, aceasta și-a propus să își promoveze valorile și la nivel preuniversitar. În 2003 a luat ființă Grădinița „Junior” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar în 2007 Școala Primară „Junior”, ambele în regim privat și inițiative unice la nivel național.

Din anul școlar 2020–2021, Școala „Junior” funcționează ca unitate de învățământ de stat, pentru nivelurile preșcolar și primar. Din 2021–2022 are și nivel gimnazial, iar în 2023 a fost autorizat nivelul liceal, filiera teoretică, cu profilurile Real (Matematică-Informatică) și Uman (Științe sociale).