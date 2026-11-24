* o fostă rectoriță a Universității de Arte și un reputat savant, recompensați pentru cariere excepționale

Iașul se pregătește să acorde una dintre cele mai importante distincții ale comunității locale pentru două personalități care au marcat în mod decisiv viața academică, artistică și științifică. Atena-Elena Simionescu, fost rector al Universității Naționale de Arte „George Enescu”, și profesorul universitar Leonard Olaru, reputat cercetător în domeniul geologiei și palinologiei, sunt propunerile pentru titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași.

Atena-Elena Simionescu este una dintre personalitățile importante ale mediului artistic și universitar ieșean. Profesor universitar doctor la Departamentul Arte Plastice – Grafică, Facultatea de Arte Vizuale și Design, aceasta a condus instituția în calitate de decan între 2008 și 2012. Ulterior a fost rector al Universității Naționale de Arte „George Enescu” în perioada 2012–2020, după care a ocupat și funcția de președinte al Senatului universității. Activitatea sa artistică a depășit granițele țării, cu participări la expoziții internaționale și distincții importante în domeniul gravurii și graficii. Printre acestea se numără Premiul I la Bienala de Gravură „Gabriel Popescu”, Premiul al II-lea la Bienala Internațională de Gravură de la Chișinău și Premiul JAWK II la Trienala Internațională de Xilogravură „Kiwa” de la Kyoto.

Al doilea nume propus este profesorul Leonard Olaru, o personalitate de referință a cercetării geologice românești și internaționale. Cu o carieră de peste 45 de ani la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, acesta a construit o adevărată școală științifică în domeniul palinologiei și palinostratigrafiei, fiind unul dintre puținii specialiști din lume care au cercetat aceste domenii în formațiunile metamorfice.

Palmaresul său este impresionant, cu sute de studii științifice publicate în țară și străinătate, zeci de cărți, monografii și manuale, participări la congrese internaționale și formarea mai multor generații de cercetători. A primit Premiul Academiei Române „Grigore Cobălcescu”, în 1994, Premiul „Emil Pop” al Societății Paleontologilor din România, în 2003. În 2007, Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” i-a acordat titlul de Profesor Emeritus.

Prin aceste două propuneri, Iașul își recunoaște valorile care au dus prestigiul universității, artei și cercetării românești dincolo de granițele țării. Cele două personalități ar putea intra astfel în galeria Cetățenilor de Onoare ai municipiului. Carmen DEACONU