A doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat în 2026 ajunge la beneficiari odată cu pensia din decembrie. Sumele sunt de 300, 400 sau 500 de lei, în funcție de venitul lunar, iar banii se acordă automat, fără cereri sau drumuri la ghișee. Condiția esențială: veniturile să nu depășească 3.000 de lei pe lună.

În județul Iași, peste 88.000 de pensionari care încasează sub 3.000 de lei lunar - atât din sistemul public de asigurări sociale, cât și proveniți din fostul sistem al agricultorilor – vor primi acest ajutor.

Tranșa din decembrie este diferențiată astfel: 500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv; 400 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei; 300 de lei pentru cei cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Ajutorul se acordă pensionarilor din sistemul public și din sistemul pensiilor militare de stat, cu domiciliul în România. Nu sunt eligibile persoanele cu reședința în străinătate. În cazul pensiilor de urmaș, fiecare beneficiar este verificat separat.

Atenție însă! Pentru tranșa din decembrie se iau în calcul veniturile aferente lunii noiembrie 2026. Acestea se cumulează inclusiv cu indemnizația socială. Cine a depășit între timp plafonul de 3.000 de lei pierde dreptul la ajutor.

Pensionarii care primesc pensia pe card ar trebui să aibă banii în cont în jurul datei de 12 decembrie, cel târziu pe 13, potrivit calendarului obișnuit al Casei Naționale de Pensii. Numai că, în 2026, aceste date pică în weekend.

Pentru cei care primesc pensia prin poștaș, distribuirea începe miercuri, 2 decembrie, după ziua liberă de 1 Decembrie. Poșta Română estimează că toate pensiile și ajutoarele vor fi livrate până la 16 decembrie.

Cei care nu sunt găsiți acasă își pot ridica banii de la ghișeul poștal, în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată din lună.

Carmen DEACONU