* în numai trei ani, proiectul Miroslava Literară, inițiat de profesoara Andreea Pîrlea, de la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”, a devenit o comunitate culturală care reunește cititori de toate vârstele * sâmbătă, 28 noiembrie, copiii și adulții vor participa la două întâlniri dedicate literaturii, explorând universurile unor scriitori din Japonia și România

Într-o perioadă în care lectura pierde teren în fața consumului de conținut digital, la câțiva kilometri de municipiul Iași s-a dezvoltat unul dintre cele mai ambițioase proiecte culturale dedicate cărților. Miroslava Literară, inițiativa profesoarei Andreea Pîrlea, a depășit dimensiunea unui club convențional de lectură, devenind o comunitate în care copiii și adulții dezbat, interpretează și descoperă literatura. Proiectul a crescut organic, prin implicarea voluntarilor, a moderatorilor și a cititorilor care au transformat pasiunea pentru cărți într-un demers cultural colectiv.

„Sunt zile în care mă gândesc cât de frumos a crescut Miroslava Literară și cât de diferiți sunt oamenii pe care cărțile îi aduc împreună. Sâmbătă vom avea două întâlniri, cu micii cititori dimineața și cu adulții după-amiază. Vor fi două generații, două lecturi și aceeași bucurie de a împărtăși idei. Mă bucur că proiectul pe care l-am început cu trei ani în urmă a devenit un loc în care lectura își găsește firesc locul în viața oamenilor, indiferent de vârstă și mă bucur că nu mai construiesc singură. Sunt oameni care se implică, propun, moderează și își oferă timpul pentru această comunitate. Cred că aceasta este una dintre cele mai mari satisfacții ale mele: să văd că ceea ce am început continuă să crească prin contribuția celorlalți. Două cărți. Două generații de cititori. O zi dedicată literaturii”, a declarat prof. Andreea Pîrlea, fondatoarea Miroslava Literară.

Două generații, între literatura japoneză și memoria comunismului

Programul de sâmbătă, 28 noiembrie, propune două experiențe literare distincte. Copiii vor descoperi puterea cărților de a schimba destine, prin intermediul unui roman japonez tradus în numeroase limbi, în timp ce adulții vor discuta despre copilărie, traume și memoria unei societăți marcate de comunism. „Vom trece de la lumea unui motan hotărât să salveze cărțile la universul unei copilării în care istoria pătrunde prea devreme. Micii cititori de la Magic Club vor discuta, alături de moderatoarea Florența Rață Crucileanu, despre «Motanul care voia să salveze cărțile», de Sōsuke Natsukawa, o poveste care îi invită să se întrebe ce înseamnă, dincolo de paginile citite, să iubești o carte. Adulții de la Cartea de sâmbătă se vor întâlni pentru a discuta romanul «Pelinul negru», de Ioana Nicolaie. Sub moderarea Andreei Manu, vor explora copilăria Agustinei, într-o lume în care istoria și experiențele personale se întâlnesc dureros.

Vor fi două lecturi diferite, două vârste și întrebări care, în felul lor, se apropie. Ce păstrăm din cărțile pe care le citim și ce păstrează ele din noi? La Miroslava Literară, sâmbăta aceasta, vom căuta răspunsuri împreună, pentru că o comunitate care crește prin cărți are nevoie de cititori de toate vârstele”, a precizat Andreea Pîrlea.

Particularitatea proiectului Miroslava Literară constă atât în diversitatea publicului, cât și în capacitatea de a transforma lectura, o activitate preponderent individuală, într-o experiență colectivă. Participanții își argumentează opiniile, confruntă perspective și își exersează gândirea critică.

Maura ANGHEL