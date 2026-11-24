Un adevărat munte de gunoaie sufocă rețeaua de canalizare a Iașului. Aproape 400 de tone de șervețele umede au fost scoase, într-un singur an, doar din stația de epurare a municipiului, iar alte zeci de tone de nisip au ajuns să fie eliminate din sistem. Cifrele sunt alarmante și scot la iveală un obicei revoltător: prea mulți oameni folosesc toaleta și chiuveta pe post de tomberon.

Potrivit datelor prezentate de ApaVital, 90% dintre deșeurile care ajung în stațiile de epurare sunt șervețele umede. Acestea nu se dizolvă în apă, se agață de grătare, blochează pompele și pot paraliza funcționarea instalațiilor. La Iași au fost extrase aproape 400 de tone de șervețele umede și 70 de tone de nisip.

Consecințele pot fi de-a dreptul dezastruoase. Conducte înfundate, pompe blocate și ape uzate care riscă să refuleze pe străzi sau în subsolurile blocurilor, mai ales în timpul ploilor abundente. Iar nota de plată pentru aceste obiceiuri ajunge, în cele din urmă, tot la comunitate.

Dar șervețelele nu sunt singurele probleme. Bețișoarele de urechi, mănușile, resturile de murături și alte deșeuri ajung direct în canalizare. Uleiul alimentar turnat în chiuvetă se răcește și se depune pe pereții conductelor, formând aglomerări asemănătoare unui strat de ceară. În timp, acestea adună alte resturi și provoacă dopuri greu de îndepărtat, cu risc de avarii și refulări.

Nici medicamentele expirate nu au ce căuta în toaletă! Substanțele chimice eliberate pot afecta bacteriile care asigură procesul biologic de epurare a apei, îngreunând curățarea acesteia.

Ceea ce pare un gest banal în propria locuință se poate transforma într-o problemă uriașă pentru întregul oraș. Carmen DEACONU