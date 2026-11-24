* 13,6% dintre ei au primit solicitări de imagini sau date personale * peste trei sferturi dintre minori susțin introducerea unei limite de vârstă pentru accesul la rețelele sociale

Copiii își deschid conturi pe internet înainte de a termina clasele primare, intră în conversații cu necunoscuți și sunt expuși la imagini care îi sperie sau la mesaje agresive. În paralel, comunicarea cu părinții despre experiențele digitale scade pe măsură ce minorii înaintează în vârstă. Datele provin dintr-o cercetare prezentată marți, 24 noiembrie 2026, de Organizația Salvați Copiii România, la care au participat 4.659 de copii.

Peste 90% dintre participanții la studiu utilizează cel puțin o platformă de socializare. Dintre utilizatori, 41,7% și-au deschis primul cont înainte de a împlini zece ani, iar 16,7% aveau cel mult șapte ani când au intrat în această lume. Fenomenul se accentuează de la o generație la alta. Dacă 35% dintre adolescenții de 16-17 ani au început să utilizeze platformele înainte de zece ani, procentul ajunge la 68,9% în rândul celor mai mici respondenți.

Cinci ore pe zi în fața ecranelor

WhatsApp conduce clasamentul preferințelor, cu 87,9%, urmat de YouTube (76,2%), Instagram (72,3%) și TikTok (71,3%). Mai mult de jumătate dintre utilizatori sunt activi simultan pe patru până la șase platforme.

Pentru 18,4% dintre respondenți, timpul petrecut zilnic pe rețelele sociale depășește cinci ore. Fetele ajung mai frecvent la această durată decât băieții. Conversațiile cu prietenii, videoclipurile și jocurile ocupă primele locuri între activitățile preferate, în timp ce colaborarea pentru rezolvarea temelor școlare se află pe ultimul loc.

Absența accesului la platforme provoacă plictiseală în cazul a 42,7% dintre participanți, iar 10,3% resimt nervozitate, neliniște sau izolare. Aproape jumătate dintre copii folosesc rețelele sociale în ultimele două ore înainte de culcare.

Necunoscuții ajung la copii mai ușor decât părinții

Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale cercetării privește contactul cu persoane străine. Aproape jumătate dintre utilizatori, respectiv 49,1%, au fost abordați de necunoscuți. În rândul adolescenților de 16-17 ani, procentul urcă la 64,1%.

Totodată, 13,6% dintre copii au primit cereri de transmitere a unor imagini sau informații personale, fetele fiind mai expuse acestui tip de solicitări. Peste trei sferturi dintre utilizatori au întâlnit, cel puțin ocazional, conținut care i-a deranjat sau speriat.

În cazul unui incident online, 12% dintre minori nu ar solicita ajutorul nimănui. Doar 0,4% ar apela la un profesor, iar 3,6% la Poliție. Mai mult, 16,5% dintre copii nu discută niciodată cu părinții despre ceea ce fac pe internet.

Copiii cer restricții pe TikTok și Instagram, dar și alternative

Surprinzător, 76,5% dintre participanții la cercetare susțin stabilirea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale. Minorii vor platforme adaptate vârstei lor, blocarea mesajelor venite de la necunoscuți, eliminarea conținutului violent și limitarea mecanismelor care îi determină să petreacă excesiv de mult timp online.

Copiii le cer însă politicienilor și investiții în terenuri de sport, activități recreative gratuite și spații în care să își petreacă timpul fără a depinde de telefon. Pentru familiile cu venituri reduse, costurile excursiilor, taberelor și activităților extrașcolare reprezintă bariere importante.

Salvați Copiii România propune interzicerea accesului la rețelele sociale înainte de 13 ani și introducerea, până la 15 ani, a unor conturi cu funcții limitate, supravegheate de părinți. Organizația solicită și introducerea obligatorie a educației pentru siguranța digitală încă din clasele primare.

Cercetarea a fost realizată în septembrie 2026, printr-un chestionar online, pe un eșantion neprobabilistic, alcătuit preponderent din elevi de gimnaziu și liceu.

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