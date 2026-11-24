* Centrul va funcționa ca serviciu de zi și va oferi consiliere psihologică, asistență socială, grupuri de suport și, atunci când situația o impune, evaluare medicală de specialitate

Iașul marchează o premieră regională în lupta împotriva violenței domestice! Miercuri, 25 noiembrie 2026, chiar de Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, va fi inaugurat primul Centru de consiliere și reabilitare pentru agresori din regiunea Moldovei. Unitatea este situată pe strada Splai Bahlui nr. 22 și reprezintă un proiect inițiat de Primăria Municipiului Iași, în parteneriat cu Institutul de Psihiatrie „Socola”.

Noua structură își propune să intervină direct asupra cauzelor violenței domestice, prin consilierea și responsabilizarea persoanelor care au comis acte de agresiune. Scopul este schimbarea comportamentelor violente și prevenirea repetării faptelor.

Centrul va funcționa ca serviciu de zi și va oferi consiliere psihologică, asistență socială, grupuri de suport și, atunci când situația o impune, evaluare medicală de specialitate. Vor putea beneficia de aceste servicii atât persoanele care solicită voluntar ajutor, cât și cele trimise de instanțele de judecată.

Inițiativa a fost lansată în urmă cu un an de viceprimarul Iașului, Roxana Necula, iar înființarea centrului a fost aprobată de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 259 din 2 iulie 2026. „Trebuie să mergem la rădăcina problemei și să lucrăm direct cu agresorul. Acest centru este un angajament față de familiile din Iași, pentru că siguranța acasă este un drept fundamental al fiecărei femei și al fiecărui copil”, a declarat viceprimarul Roxana Necula.

Prin acest proiect, Iașul introduce un nou mecanism de prevenire a violenței domestice, intervenind nu doar în sprijinul victimelor, ci și asupra comportamentului celor care provoacă abuzurile. Carmen DEACONU