* elevii clasei a IV-a D au adunat dulciuri și au scris mesaje pentru copiii mai puțin norocoși * prin implicarea în campania „Daruri pentru copii și bătrâni”, școlarii învață ce înseamnă responsabilitatea socială, solidaritatea și grija față de ceilalți

„Dragă prietene” sunt cuvintele cu care încep multe dintre scrisorile pregătite de elevii clasei a IV-a D de la Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu” din Iași. Destinatarii sunt copii pe care nu îi cunosc, dar cărora au ales să le ofere o bucurie de Crăciun. Au strâns dulciuri, au desenat brăduți, inimioare și cadouri, au scris mesaje pe coli colorate și au transformat o activitate caritabilă într-o lecție de responsabilitate socială. Îndrumați de prof. înv. Carmen Buburuzanu, cunoscută pentru implicarea sa deosebită în proiectele educaționale și comunitare, școlarii ieșeni s-au alăturat campaniei „Daruri pentru copii și bătrâni”, derulată de Asociația Edulink și Clubul de Jurnalism și Public Speaking.

„Sunt foarte bucuroasă că pot împărți!”

Scrisorile copiilor sunt pline de naturalețe, umor și imaginație. Unii s-au prezentat drept spiriduși ai lui Moș Crăciun, alții au povestit despre pasiunile lor, încercând să construiască o prietenie cu destinatarii darurilor.

„Mă cheamă Alexandra! Am 11 ani și sunt în clasa a IV-a la Școala B.P. Hasdeu, iar în iarna asta Moș Crăciun m-a chemat să împart cadouri. Sunt foarte bucuroasă că pot împărți! Pot să cânt și la pian, dar să nu mă rogi niciodată să dansez, nu mă pricep deloc”, a scris una dintre eleve.

Fetița îi mărturisește viitorului său prieten că desenează în fiecare zi, că îi place pizza fără ananas și că desertul său preferat este reprezentat de papanașii cu smântână și gem de căpșuni. Încheierea scrisorii păstrează farmecul copilăriei: „Abia aștept să ajungă cadoul la tine! Acum trebuie să plec la Polul Nord, să îl ajut iar pe Moș Crăciun”.

Rareș și-a asumat, la rândul său, un rol în echipa Moșului. Pe o felicitare verde, decorată cu un brăduț, băiatul a scris un mesaj prin care îi transmite destinatarului că este important: „Sper că o să te bucuri. Dacă citești acest mesaj, înseamnă că ești unul dintre cei mai cuminți copii”. Finalul scrisorii este emoționant prin simplitatea sa: „Tu ești un copil special și de asta te-am ales”.

Responsabilitatea socială se învață din copilărie

Dincolo de dulciurile adunate, implicarea elevilor are o importantă componentă educațională. Copiii învață să identifice nevoile celor din jur, să manifeste empatie, să coopereze și să își asume responsabilități în cadrul comunității. Descoperă, totodată, că nu trebuie să aștepte să devină adulți pentru a putea face bine.

Un merit deosebit îi revine prof. înv. Carmen Buburuzanu, care susține educația prin experiențe concrete, acordând atenție atât dezvoltării intelectuale, cât și celei emoționale și sociale a elevilor săi.

Campania „Daruri pentru copii și bătrâni” își propune să aducă bucurie în casele copiilor din comunitățile rurale și ale vârstnicilor aflați în situații dificile. Prin participarea la asemenea proiecte, școlarii devin ei înșiși promotori ai solidarității, iar voluntariatul capătă un sens pe care îl pot înțelege și la vârsta de zece sau unsprezece ani.

Poate că peste ani elevii clasei a IV-a D nu își vor mai aminti toate exercițiile rezolvate la matematică într-o zi de noiembrie. Dar își vor aminti că, într-o iarnă, au fost spiridușii lui Moș Crăciun și că undeva, într-un sat, un copil a deschis un cadou însoțit de o scrisoare care începea cu două cuvinte simple: „Dragă prietene”. Darurile adunate în campanie vor ajunge la copiii din satele Erbiceni, Lespezi, Frenciugi și la bătrânii de la Centrul Medico-Social din Bivolari.

Maura ANGHEL