Ieșenii nu renunță la lux: Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce pe străzile județului

Patru din zece autoturisme înmatriculate la Iași în septembrie erau noi * dieselul încă ține tare, dar hibridele vin puternic din urmă * dacă există un capitol la care Iașul nu face compromisuri, acesta este luxul * în septembrie au fost înmatriculate trei autoturisme spectaculoase, care ar putea întoarce capete oriunde ar apărea * printre ele se numără un Ferrari Stradale, cu propulsie hibridă, un Lamborghini Temerario, tot hibrid, și un Rolls-Royce Cullinan

Piața auto din Iași a explodat în septembrie! Patru din zece autoturisme înmatriculate în județ au fost noi, un nivel care plasează luna trecută printre cele mai spectaculoase perioade din ultimii ani. În total, ieșenii au pus în circulație 1.188 de autoturisme, dintre care 365 erau noi, iar alte 823 erau second-hand.

Cifrele arată că apetitul pentru mașini nu dă semne că s-ar domoli, iar preferințele șoferilor încep să se schimbe vizibil. Din totalul autoturismelor înmatriculate, 278 erau hibride, în timp ce 56 erau complet electrice.

La motorizările clasice, dieselul rămâne o prezență importantă: 454 de autoturisme înmatriculate în septembrie au avut motoare diesel. Alte 251 au fost pe benzină, iar 149 au avut motorizare benzină + GPL.

Dar adevărata surpriză vine din zona mașinilor electrificate. Sute de autoturisme hibride au ajuns pe șoselele județului într-o singură lună, semn că tranziția către tehnologii mai eficiente începe să se vadă tot mai clar și la Iași.

Iar dacă există un capitol la care Iașul nu face compromisuri, acesta este luxul. În septembrie au fost înmatriculate trei autoturisme spectaculoase, care ar putea întoarce capete oriunde ar apărea.

Printre ele se numără un Ferrari Stradale, cu propulsie hibridă, un Lamborghini Temerario, tot hibrid, și un Rolls-Royce Cullinan. Practic, în aceeași lună în care sute de ieșeni și-au cumpărat mașini noi, pe drumurile județului au ajuns și automobile care costă cât mai multe apartamente.

Dacia conduce detașat clasamentul mărcilor

În preferințele ieșenilor, însă, spectacolul este lăsat deoparte, iar Dacia rămâne regina pieței. Marca românească a adunat 209 înmatriculări în septembrie.

Podiumul este completat de Volkswagen – 136, urmat de BMW – 94, Toyota – 81 și Renault – 68.

Diferențele sunt relevante: Dacia continuă să domine piața, în timp ce mărcile germane, japoneze și franceze își păstrează o prezență consistentă.

Sute de mașini au dispărut din evidențe

În paralel cu valul de înmatriculări, Iașul a avut și un număr important de radieri. În septembrie au fost operate 506 modificări, dintre care 374 de vehicule au fost radiate pentru dezmembrare, iar 132 au plecat la export.

La export au ajuns, printre altele, 38 de Dacii, 18 Volkswagen-uri, precum și câte 13 Mercedes și BMW.

Iar printre automobilele care au ieșit definitiv din evidențele județului se află și o adevărată piesă de muzeu: cel mai vechi autoturism radiat în septembrie a fost un Volkswagen Golf fabricat în 1979.

Așa arată, în cifre, o lună auto spectaculoasă la Iași: mașini noi în număr tot mai mare, sute de hibride și electrice, automobile de lux care ajung pe șoselele județului și sute de vehicule vechi care dispar din circulație. Daniel BACIU