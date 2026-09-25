Reguli noi sunt pregătite pentru două dintre căminele de bătrâni din Iași. Municipalitatea actualizează regulamentele de organizare și funcționare pentru Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena”, iar documentele stabilesc mai clar cine poate fi admis, în ce condiții poate beneficia de cazare și îngrijire și ce contribuție financiară poate fi solicitată.

Pentru Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, documentația prevede 253 de locuri de cazare și 63 de salariați. Unitatea funcționează ca serviciu social rezidențial pentru persoanele vârstnice din municipiul Iași și asigură cazare, hrană, îngrijire personală, supraveghere, asistență medicală, recuperare, consiliere socială, psihologică și religioasă.

Regulamentul actualizat vine să înlocuiască prevederile aprobate în 2023 și să le coreleze cu legislația modificată privind serviciile sociale pentru persoanele vârstnice, gradele de dependență, managementul de caz, standardele de cost și alocația de hrană.

Cine poate ajunge în Căminul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”

Sunt vizate persoanele vârstnice cu domiciliul stabil în municipiul Iași, care au împlinit vârsta legală de pensionare și care nu se pot gospodări singure. Printre categoriile prevăzute se află persoanele fără locuință proprie, fără familie sau fără venituri suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare.

Regulamentul permite, în anumite situații, accesul și persoanelor care au proprietăți, dar au nevoie de supraveghere sau îngrijire, atunci când aparținătorii nu își pot îndeplini obligațiile din motive temeinic justificate.

Pentru unele dintre aceste situații, internarea poate fi temporară, cu posibilitatea prelungirii după reevaluarea situației socio-materiale.

Sunt prevăzute și contribuții diferențiate. Persoanele vârstnice cu proprietate personală, aflate în situațiile prevăzute de regulament, pot achita 50% din costul mediu lunar, stabilit prin HCL nr. 185/2026.

Pentru persoanele cu proprietate personală care nu au aparținători sau ai căror aparținători au venituri reduse, contribuția este stabilită în funcție de venituri și de gradul de dependență.

O altă regulă îi privește pe vârstnicii cu domiciliul în municipiul Iași și venituri mai mari de 5.000 de lei. Aceștia ar urma să achite 60% din venit, fără ca suma să depășească însă costul mediu lunar stabilit prin HCL nr. 185/2026.

Documentația păstrează și criteriul potrivit căruia persoanele trebuie să fie apte să se autoservească la internare și să se încadreze în gradele de dependență prevăzute de legislația specifică.

Modificări și pentru Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena”

În paralel, municipalitatea pregătește modificări și pentru Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena”, unitate înființată în 1999 și aflată în subordinea Direcției de Asistență Socială Iași.

Aici sunt disponibile 178 de locuri de cazare și 57 de salariați, iar serviciile oferite includ cazare pe perioadă lungă, hrană, îngrijire personală, supraveghere, asistență medicală, terapii de recuperare, asistență socială și consiliere psihologică și religioasă.

Și în cazul acestui cămin, regulamentul aprobat în 2023 este actualizat pentru a fi pus în acord cu legislația în vigoare. Sunt revizuite drepturile și obligațiile beneficiarilor, documentele necesare pentru admitere, criteriile privind gradul de dependență, atribuțiile asistenților sociali și regulile privind managementul de caz.

La „Sf. Constantin și Elena”, printre criteriile de admitere se numără domiciliul stabil în municipiul Iași, împlinirea vârstei de pensionare - 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei - și situația în care persoana nu se poate gospodări singură.

Pot fi avute în vedere persoane fără venituri sau cu venituri insuficiente, persoane fără familie ori fără persoane obligate legal să le întrețină și persoane fără locuință în proprietate personală.

Regulamentul prevede inclusiv situația vârstnicilor care și-au înstrăinat proprietatea prin contract de întreținere, vânzare-cumpărare sau rentă viageră. O condiție este ca înstrăinarea să nu fi avut loc cu mai puțin de trei ani înainte.

De la 50% din costul mediu lunar, la 60% din venit

Și aici sunt prevăzute situații în care persoanele cu proprietate personală pot fi admise dacă au nevoie de supraveghere sau îngrijire, iar aparținătorii nu își pot îndeplini temporar obligațiile din motive temeinic justificate. În astfel de cazuri, internarea se poate face pe perioadă determinată, cu posibilitatea prelungirii după reevaluare, iar contribuția este de 50% din costul mediu lunar, conform HCL nr. 184/2026.

Pentru vârstnicii cu domiciliul în Iași și venituri de peste 5.000 de lei, contribuția prevăzută este de 60% din venit, dar fără să depășească acel cost mediu lunar.

Cele două cămine își actualizează și organizarea internă. La „Sf. Constantin și Elena” sunt prevăzute compartimente pentru financiar-contabilitate, achiziții, resurse umane, control intern managerial, asistență socială, psihologică și religioasă, asistență medicală, recuperare și îngrijire, precum și administrare și aprovizionare.

Ambele proiecte sunt justificate prin necesitatea actualizării regulamentelor în raport cu modificările legislative din domeniul asistenței sociale. Documentațiile urmează să fie supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Iași.

În cazul ambelor unități, schimbările vizează practic patru zone importante: cine poate fi admis, cum este evaluată situația persoanei vârstnice, ce servicii primește și cât poate contribui financiar pentru cazare și îngrijire.

Carmen DEACONU